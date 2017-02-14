重返传统：花花公子杂志再打裸女牌

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以刊登高质量裸女照片知名的花花公子杂志Playboy magazine今年3月/4月一期再次刊登裸女系列照片，从而终止2015年开始实行的不登裸女照片的改革措施，回归了这一有63年历史的杂志大张旗鼓刊登裸女照片的传统。

美联社报道说，停止刊登裸女照片的改革措施是花花公子杂志前总裁Scott Flanders的决定，他认为在互联网裸女照片和视频充斥的年代，花花公子一期登几个裸女照片的路子已经没有“钱”途。

但这项改革措施开始不久，Scott Flanders就在去年5月跳槽到eHealth Inc.

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花花公子杂志曾尝试刊登穆斯林缠头女性的照片 © Playboy/Splash News

花花公子杂志创刊人Hugh Hefner的儿子、花花公子杂志负责创意的主管Cooper Hefner认为，一年前取消裸女照片的决定是错误的。

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专家们认为，花花公子杂志停止刊登裸女照片的决定似乎导致丢失的顾客比增加的顾客更多；回归裸女照片传统的花花公子杂志面临的挑战是如何吸引那些看网上免费色情图像长大的年轻一代人去花钱购买花花公子杂志。

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