情人节到，加拿大警方告诫人们不要掉入浪漫骗局

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在情人节来临之际，加拿大皇家骑警RCMP敦促那些幻想爱情的人要“睁大”眼睛，不要上当受骗，被人以爱情为诱饵而骗走金钱。

加拿大广播公司的 Blair Rhodes 报道说，根据警方的统计，2016年加拿大有748人掉进了所谓的浪漫骗局，总共被骗走1700万加元，平均每个受害者被骗23000加元。

皇家骑警的警官 Guy Paul Larocque 在接受加拿大广播公司的采访时说，有的受害者损失更多，一些人被骗走的金额超过10万加元，其中有些受害者被清光了自己的所有储蓄，有的甚至把自己的房子都卖了，以便能给这些骗子寄钱。

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要钱的种种借口

Guy Paul Larocque 说，骗子们往往通过约会网站钓受害者上钩，通常“关系”进展很快，好得几乎不可能，之后，骗子就开始向受害者要钱了，最常见的借口是自己或家里的什么人遭遇了“紧急状况”，比如生病了，急需用钱。

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Larocque 说，骗子们通常不会与受害者见面，他们会答应一个见面日期，到了日子再找个借口，说自己突然不能来了。

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然而，在有些情况下，骗子甚至会和受害者见面，然后骗钱。

绝大多数受害者不报案

警官 Guy Paul Larocque 说，加拿大皇家骑警掌握的数据可能只是冰山一角，因为有研究显示通常只有5%的受害者会去报案，因为很多人对自己居然上当受骗感到耻辱，不愿意让别人知道。

（RCI with Blair Rhodes /CBC）

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