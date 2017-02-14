加拿大大西洋沿岸降雪达 80厘米

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星期二（2月14日），加拿大大西洋沿岸的大部分地区仍在继续遭受暴风雪的袭击。

在新不伦瑞克省 （New Brunswick），许多学校、商店仍然处于关闭状态，一些地区的降雪量多达75- 80厘米。

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星期一晚间，暴风雪迫使省政府作出决定，把新不伦瑞克省南部和中部的公路限制为只有紧急车辆可以通行。

皇家骑警RCMP的警官 Chantal Farrah说，在全省内，警方星期一总共接到了75个汽车在公路上要求救援的电话，由于雪太大，这些车辆被埋在了雪里没法继续行驶，需要有拖车把它们拖出来，有些汽车里有一家子人。

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在新斯科舍省（ Nova Scotia ），人们也在继续与暴风雪“搏斗“，一些地区星期一降雪超过 50厘米，而且星期二将继续降雪 10-15厘米。

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在哈利法克斯机场，航班均被推迟或取消。

© Nancy Waugh/CBC

（RCI with CBC）

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