魁北克省拟加快立法以改进移民学历资历认证

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魁北克省将加快对有关法案的审核，以便让移民的学历资历得到更公平的承认。省长库亚尔在星期二（2月14日）的新闻发布会上表示，省政府决意消除移民在魁北克省从事本专业工作的障碍。

移民在资历认证上的困难在很大程度上来自相关的专业协会。魁北克省的“98号法案”建议的对现有法律的主要修改之一涉及专业协会的“现代化”，包括管理方式，协会组成和移民专业培训和实习的制度化。医生出身的库亚尔说，他理解专业协会有自己的一套做法，但是魁北克省在接受外国专业人才方面不应该落在其他省份后面。

魁北克省计划在2017年接收51000新移民。作为加拿大的法语省份，移民专业人士的法语化也是一个省政府关注的问题。

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从现在起到2022年，魁北克省有140万份工作需要人，其中五分之一将由移民承担。魁省目前的失业率为6.2%，是1976年以来最低的。移民失业率尽管有所下降，但是和平均水平的差距仍然比其他省大。

相关报道：魁北克省移民失业率降到10%以下

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（RCI avec Radio-Canada）

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