特朗普对加拿大客客气气，皆因有“东三省工人”为特鲁多保驾

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加拿大总理特鲁多昨天（2月13日）的美国之行，东道主特朗普把好听的话说了一堆，就连他百般看不顺眼的北美自由贸易协定（NAFTA），这次也只是说要“稍加调整”。这位不管对方是墨西哥总统还是美国高院大法官，一言不合就开撕的美国新总统，为什么对特鲁多和加拿大那么客气呢？我们来听听美国人自己是怎么说的。

大卫.弗洛姆（David Frum）是《亚特兰大月刊》的资深编辑和政治评论人士。他星期一晚上接受了CBC主持人曼斯布里奇的采访。

弗洛姆说，特朗普之所以能入主白宫，是因为他在威斯康星州、密歇根州和宾西法尼亚州比希拉里.克林顿多了15万张选票。这三个州在这次美国大选中的关键地位和美国的选举人团制度，使这15万张选票的重量超过了希拉里.克林顿在全国多出的两百多万张。而这几个州的经济非常依赖加美贸易。以宾西法尼亚州为例，把票投给特朗普的该州选民只比投票给希拉里.克林顿的人多6万7千。而这个州有30万人的工作来自加美贸易。

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威斯康星州和密歇根州的出口贸易额超过三分之一来自加拿大市场。弗洛姆说，“你如果搞砸了美国和加拿大的关系，你就搞砸了这三个州以及中西部的北方各州，搞砸了特朗普的执政基础。”

特朗普有点心不在焉？加拿大人你就知足吧

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昨天在新闻发布会上，特朗普念着事先写好的稿子，看上去像是漠不关心地例行公事。弗洛姆说，对加拿大人来说这是个好现象。因为一个漠不关心的特朗普是让人心安的。要是他对你发生兴趣，你八成就要倒霉了。

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谈到特朗普对NAFTA“稍加修改”的说法，弗洛姆说，维护加美贸易中的加拿大利益，维护加拿大产品进入美国市场的渠道，如前所述，其实还是比较容易的。更艰巨的工作是维护另外一类和美国有关的加拿大经济利益。加拿大对中国、韩国等其他国家的出口贸易需要一个稳定的国际贸易大环境，以一己之力也无法阻止特朗普破坏国际贸易协定。弗洛姆说，这需要加拿大和其他盟国一起努力。

特鲁多打“千金牌”是聪明的做法

昨天中午的午餐会，在座的不仅有加美两国高官，还有特朗普的长女伊万卡.特朗普。据信她出席会议是加拿大方面提出的。弗洛姆说，美国的盟国和贸易伙伴国在和特朗普打交道时只能接受他本来的样子，而不是希望他变成你喜欢的样子。要想打动他，你要么晓之以经济利益，要么满足他的虚荣心，要么利用他对女儿的感情。

只要没出事就是好事

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当主持人问到谁是这次会谈的赢家时，弗洛姆说，只要他们两人在一起这几个小时没出乱子，所有人都是赢家。这是因为特朗普政府上台后这几个星期，白宫乱子不断。弗洛姆说，他以前见过磕磕绊绊的政权更替，例如1992年克林顿上台和2000年小布什上台。但是这一次的混乱和以往不同。

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弗洛姆认为，目前的状况不止是混乱。许多目前在特朗普政府中担任要职的人是不合适的。白宫幕僚长，国家安全顾问等人堪称史上最弱，白宫西翼（总统办公室，内阁会议室和重要幕僚办公室的所在地）到处都是“虚无主义者”。再加上总统本人时不时就把规则抛在脑后，因此白宫目前处于一种超乎寻常的“官场怪现状”中。

也许是为了让加拿大听众安心，弗洛姆补充说，好消息是美国还有一个有效的行政管理体系，有国会， 加拿大在华盛顿特区还有许多朋友。美国和加拿大的关系并不取决于总统一人，有许多人在为两国关系的发展努力。

他提到的“史上最弱”高官之一美国国家安全顾问迈克尔.弗林（Michael Flynn）现在已经提出辞职。

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相关链接：弗洛姆接受CBC采访

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（RCI with CBC）

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