”我的弟兄夜里被人杀了“：温尼伯市公交车司机情人节遇害

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星期二（2月14日）凌晨2点左右，58岁的温尼伯市公交车司机弗雷泽（Irvine Fraser）在行车至曼尼托巴大学校园时被一个乘客用刀刺伤，随后在医院死亡。他是该市第一个因遭到乘客攻击而殉职的公交车司机。

他的同事吉斯布莱希特难过的说，今天是情人节，是一个关于爱的日子，不是关于死亡、用来哀悼的。但是“我的弟兄夜里因为他的工作被人杀了。“

CBC记者Darren Bernhardt和Bryce Hoye报道说，警方已经逮捕了一个22岁的嫌疑人。凶案虽然发生在曼尼托巴大学校园，但据信他不是该校学生。

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尽管公交车司机遇袭丧生的事在温尼伯市是第一次发生，但在过去几年中暴力攻击公交车司机的事件多次发生，使这个职业的危险性引起人们关注。温尼伯市的公交系统工会说，2015年该市发生过大约60起攻击或侮辱公交车司机的事件，比前一年增加了54%。

2009年12月，埃德蒙顿市公交车司机汤姆.布莱格被一个拒绝买票的醉酒男子殴打，头部严重受伤，一只眼睛失明。五年后，加拿大议会通过以他的名字命名的法律，加重了对此类攻击事件的刑罚。

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（RCI with CBC）

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