视频：看难民申请者如何从美国走进加拿大魁省，警察如何对待他们?

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这些天来，一拨又一拨的难民申请者，冒着严冬酷寒，从美国徒步越境，走进加拿大位于加美边境地带的小村小镇，媒体接连报道了马尼托巴省小镇埃莫森的情况，但实际上，魁北克省的情况更为严重。

加拿大皇家骑警 RCMP 本星期表示，在加拿大和美国边界的所有陆地过境点，非法过境的人数都在大增，但魁北克省的人数增幅最大。

边境只有小栅栏

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上星期六（2月11日）早上，一对年轻的叙利亚人夫妇在雪地上推着婴儿车，拉着行李，从美国走进了魁北克省的 Hemmingford 小村，当时的气温为 -15℃。

从视频上可以看到，这个加美过境点上只立着一个矮矮的木头小栅栏，加拿大皇家骑警的两名警察已经等在那里，先是叙利亚男子拉着行李走了过来，看到警察楞了一下，警察对他进行了简短的询问和搜身，然后给他戴上了手铐。

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接着是这名男子的妻子推着孩子走了过来，警察帮着把孩子抱上了警车。

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© CBC

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这个叙利亚人家庭是近几个星期来从美国越境加拿大的数百人之一。

魁北克省的退休警察 François Doré 说，他住在离加美边界一个过境点 3公里的地方，上个星期看到有几十人从那里越境。

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在魁省要求避难人数暴增 230%

根据加拿大边境服务局的数据，今年 1月，在加美边界魁北克过境点提出难民申请的有 452人， 比2016年1月暴增 230%。

魁北克省移民律师协会副会长 Eric Taillefer 表示，实际上，今年1月份在加拿大移民难民局的难民保护处新开的申请档案多达 1 000个。

他告诉加拿大广播公司，主申请有 450人，加上配偶和孩子，人数就翻番了。

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皇家骑警的警官 Camille Habel 说，之所以有这么多人在魁北克省越境，是因为魁北克省离美国的主要枢纽城市，如纽约和华盛顿都非常近。

非法入境后去哪里？

魁北克移民律师协会副会长 Eric Taillefer 说，加拿大皇家骑警认为这些人属于弱势群体，因此并不把他们当作罪犯对待。

他还说，不仅仅是加拿大边境这边的执法人员在等候、寻找这些寻求庇护的人，他还看到美国边境那边的边境人员给这些人指路。

Eric Taillefer 说，这些人在进入加拿大边境后，面临两种选择。

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如果他们持有有效的身份证明，则将被带到加拿大边境服务局（Canada Border Service Agency）的办公室，立即提出难民申请。

如果他们没有有效的身份证明，或持的是假证件，则将被拘留，以确认他们的身份，但平均来说，被拘留两个星期后就会获得释放。

住在YMCA，衣食住行由政府照顾

在提出难民申请后，这些人在上法庭前有大约 45天的等候时间，之后他们要上移民和难民委员会的法庭，解释为什么自己不能返回原籍国。

在这段时间里，许多人住在蒙特利尔市位于 Tupper 街的 YMCA 的宿舍里。

该 YMCA 宿舍的主任 Pascal Altorre 表示，去年12月和今年1月入住的难民申请人达到高峰，总共有约 260人。

Pascal Altorre 说， 有关部门的人员会对他们进行指导，告诉他们如何证明自己确实在原籍国处于危险境地，自己是真正的寻求庇护者。

他补充说，YMCA 有许多志愿者帮助这些难民申请人，而且这些人能得到由政府提供的冬天的大衣、靴子，以及财务支持。

在等候难民申请审批期间，这些人的衣食住行全部由加拿大政府支持。

（RCI with Elysha Enos/CBC ）

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