不一般的夫妻：犹太男娶穆斯林女

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在加拿大这个移民国家里，人们跨种族结婚的不少，但跨宗教结婚的就较少了，特别是跨犹太教和伊斯兰教结婚的就更少见了。

跨种族婚姻易跨宗教难

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 贾尔德和夏慈谈他们是如何走到一起的 © CBC

加拿大卡尔加里市就有这样一对夫妇。丈夫贾尔德Jarred Jusko Friedman 信仰犹太教、而妻子夏慈则信仰伊斯兰教。

加拿大广播公司记者贝尔David Bell报道说，贾尔德和夏慈在2016年7月份有情人终成眷属，结婚了。当然，几年前他们两个谁也没有想到会与一个宗教信仰如此不同的人结婚。

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夏慈告诉加拿大广播公司记者说，三年前两人初始的交往很正常，一点儿其它的心思都没有。当时他们是卡尔加里郊区 Chestermere市政府的同事，中午一块出去吃午饭；饭后付账时贾尔德发现忘带钱了，夏慈说她可以先垫付；贾尔德说那下次中午吃饭他来付账就是了。

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第一次外出吃饭

婚礼以犹太文化为主、以印度风情舞蹈增色 © Shiri Shapiro/Focus Studios

贾尔德是在多伦多和蒙特利尔长大后移居卡尔加里的犹太人，在市政府搞城市规划；夏慈是来自印度的穆斯林移民，在边打工边学药剂师的课程。

夏慈说初次一块吃饭的时候她一点都没有刻意给对方留下好印象，虽然双方彼此的感觉都不错，但谁也没有把这当成是约会。

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夏慈说她在印度的海得拉巴长大，从来没有见过犹太人。

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贾尔德说如果他没有搬到卡尔加里，他可能不会考虑与非犹太教的人结婚。搬到卡尔加里后他就想，结婚是为了让家人高兴还是为了让自己高兴？如果是为了家人，他不会与非犹太教的姑娘结婚；但如果是为了自己幸福，则关键是选对人而不是选宗教背景。

贾尔德的父母开通、但夏慈的母亲开始拒不接受 © Shiri Shapiro/Focus Studios

过父母关

变化发生在他们第一次吃午饭后的几个月。那时贾尔德回多伦多探望父母，他母亲照例给他张罗着与犹太姑娘相亲，他相亲的时候才明白他喜欢的其实是远在卡尔加里市的夏慈。

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而夏慈的母亲差不多同一时间也想给夏慈介绍一位在美国的穆斯林男子。

探亲结束回到卡尔加里后贾尔德有意识的问夏慈会不会考虑与不信仰伊斯兰教的人结婚，这让夏慈头一次认真考虑与不同宗教的人恋爱结婚的问题。

在他们俩开始作为恋人约会后，头一个难题来了，要知会双方的父母。

贾尔德的犹太母亲还算开通，她在知道了儿子的对象是穆斯林姑娘时说，没事，她看起来很漂亮！

而夏慈母亲的反应就很强烈了，说她宁死也不会接受一位犹太人做女婿。随后就是连续几个月的不说话；“冷战”结束后她母亲还是不断给她介绍穆斯林男子，直到她和贾尔德婚礼的前一天她母亲还要她去见一位穆斯林男子。

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第二个难题是婚礼按哪个宗教礼仪办。最后他们在多伦多搞了一个以犹太教文化为主体，以印度风情为点缀的混合婚礼。

结婚后贾尔德和夏慈住在卡尔加里市郊区Airdrie。

贾尔德和夏慈想让孩子同时接触犹太教和伊斯兰教 © CBC

孩子的宗教选择

第三个难题是孩子的信仰。 贾尔德和夏慈觉得既然彼此接受宗教信仰不同的对方让他们的生活更加丰富多彩，他们有孩子之后也应该让孩子自由选择宗教信仰。比如，孩子们可以选择跟着夏慈过伊斯兰的斋月、或者是跟着贾尔德过犹太教的赎罪日，或者是两者都尝试；在孩子们长大成人后他们可以独立选择自己的宗教信仰。

夏慈的母亲最终也认下了贾尔德这位犹太女婿。

婚后的贾尔德和夏慈说虽然他们有时也会像其他夫妇一样吵架，但宗教信仰的不同绝对不会是他们吵架的原因。

RCI with CBC

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