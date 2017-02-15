什么样的车在加拿大最保值

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人们在卖掉旧车换新车时都希望自己的旧车能够卖出好价钱。加拿大的二手车市场巨大，每年有280万辆二手车售出。

那么在加拿大，什么样的车在二手车市场能卖出好价钱？或者说什么样的新车几年后更保值呢？

加拿大广播公司记者Aaron Saltzman报道说，根据加拿大网上二手车估价机构Canadian Black Book的调查，日本汽车制造商生产的汽车连年在汽车保值名单上占据统治地位。

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Toyota’s FJ Cruiser赢得今年中型SUV保值冠军 © Associated Press

特别是Toyota 和 Honda旗下的汽车品牌多年来一直以汽车质量好、保值水平高而著称。

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不过，按照4年车龄的2013年汽车保值能力的排行，赢得今年小轿车项目保值能力第一的是另一个日系汽车厂商Subaru。赢得卡车/多功能越野车项目保值能力第一的是Toyota，赢得豪华车保值能力榜首的是Porsche。

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那么哪些因素影响汽车的保值能力呢？

首先是汽车的质量，质量声誉好的汽车的保值能力较高。

其次是汽车的外形设计，那些设计经典又不过时的汽车保值能力较强。

第三是没有被广泛用作租车公司车辆的汽车保值能力较好。

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第四是新车促销折扣越大的汽车其保值能力越差。

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第五是汽车配置选择合乎大众需求的汽车保值能力相对较好；比如人们喜欢的自动挡、空调、铝合金轮毂等就是较好的配置选择。

RCI with CBC

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