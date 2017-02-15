靠媒体的帮助Telus客户免去巨额账单

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绝大部分加拿大手机用户是加拿大三大电讯巨头贝尔、罗杰斯或者是Telus公司的客户，而这三大电讯巨头时不时会被媒体爆出要客户支付天价手机费账单的问题。

最新的例子来自Telus公司。

加拿大广播公司记者Sophia Harris报道说，加拿大温莎大学心理学教授哈特Kenneth Hart见到其1月份$2816.63加元的手机费账单时先是吃惊、后是生气。

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根据Telus的账单，哈特圣诞节期间在美国渡假时使用了0.6G数据流量，由于这是属于国际漫游的数据流量，所以收费特别高。

但哈特说他从来没有接到来自Telus的漫游费已达到100加元上限的通知，收到的只是Telus通知他其漫游费用在上升的短信。哈特说他从未授权Telus收取附加的费用，所以以为收到的是诈骗短信。

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按照规定，当手机用户的漫游费达到1百加元时，手机服务公司必须切断其漫游服务，并用手机短信通知手机用户，只有在手机用户明确用短信回复YES，也就是要求继续使用漫游服务的情况下才能继续提供漫游服务。

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Telus 表示提供客户满意的服务是公司的宗旨 © Darryl Dyck/Canadian Press

哈特与Telus客服打电话时，对方说最多只能把他的手机账单费用减半；而且如果他对这五折的优惠不满意，则必须全额支付账单。

哈特一气之下把他的经历告诉了加拿大广播公司记者，并准备聘用律师上法庭与Telus打官司。

在加拿大广播公司记者与Telus公司联系后两天，Telus告诉加拿大广播公司记者说，已经给哈特的账户加上了国际漫游优惠项目，并把这个优惠回溯到哈特在美国渡假的日子，这意味着哈特只需要支付每个月正常的月费68.75加元，而那2747.88加元的漫游费用已经被取消。

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哈特很高兴这烦心的事情终于被解决了。

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RCI with CBC

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