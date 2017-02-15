美加边境压力加大，加拿大政府对边境服务局追加拨款 $1.5亿

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面对来自美国政府对美加边界安全不断增加的压力，加拿大政府宣布对加拿大边境服务局增加拨款。

这个星期，加拿大联邦政府向众议院提交报告，内容是对加拿大边境服务局 CBSA 总共追加1.512 亿加元的资金，使其 2016-17 财政年度的预算从原定的约18亿加元升到超过 19亿。

在追加的拨款中，有8550万加元将被用于加强边境服务局在主要入境点的相关工作，并加强对从加拿大出境的高风险物品的控制。

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新增拨款中还有约630万加元专门用于应对加拿大对墨西哥公民免签后所带来的“非正常移民压力”。

本周一，加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau）前往华盛顿，与美国总统特朗普 （Donald Trump）举行了面对面会谈，会谈后，特朗普被问到是否认为美国与加拿大的边界是安全的。

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特朗普的回答是：“你永远不能完全自信”。

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特朗普在美国总统大选竞选中以及在上任之后，都一直大力强调边境安全，以及要保护美国免受恐怖袭击。

（RCI with Elizabeth Thompson/CBC）

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