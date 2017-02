慷慨大方：加拿大取消一些学生、移民以及古巴所欠的债务

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大政府决定解除一些学生、移民以及古巴所欠的贷款债务。

加拿大广播公司报道说,加拿大的就业和社会发展部( The Department of Employment and Social Development i)正在注销“收不回来”的32,554个学生贷款,总额达1.784亿加元。

加拿大的移民、难民及公民事务部(The Immigration, Refugees and Citizenship Department)则将注销总额200万加元的移民贷款债务。

与此同时,加拿大全球事务部 (Global Affairs )还注销了对古巴政府提供的总额1800万加元的贷款债务。

去年11月,加拿大总理贾斯汀·特鲁多对古巴进行了正式访问。

另外,加拿大联邦政府将拨出 1.33 亿加元,拨给那些帮助发展中国家应对气候变化的机构和团体。

加拿大 政府还将拨出另外1.74亿加元用于人道主义援助。

(RCI with Elizabeth Thompson/CBC)

