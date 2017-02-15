加拿大国旗日：我们的枫叶旗今天52岁了

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2月15日是加拿大国旗日。你知道吗？虽然加拿大建国到今年7月就150周年了，但是加拿大国旗的历史到今天刚满52年。

从加拿大联邦成立到1965年这一个世纪，加拿大国旗都是在红船旗（米字旗在左上角约占四分之一的红旗）上加上象征联邦各省的纹章。纹章的设计几经改动，最后一个版本是这样的：

加拿大军人在红船旗下参加了两次世界大战。两次战后加拿大政府都做过推出自己的国旗的努力，但是全国无法就此达成共识。法语省份魁北克省对米字旗一点也不留恋，最支持换国旗。但是许多英裔加拿大人却愿意保留英国的象征。

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1964年，时任加拿大总理皮尔逊决意大力推动新国旗的设计。一是因为加拿大建国百年大庆在即，二是加拿大即将派出第一批维和部队。作为联合国维和行动的创始人，他非常希望看到加拿大军人在自己的国旗下出征。

一个由所有党派参加的议会委员会负责此事，向加拿大人征集国旗图案。委员会最后从上万图案中选出三个。三种入选设计均有红枫叶，它自一战起就已是加拿大人和国际社会认同的加拿大象征。

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第一种设计仍然保留米字旗图案，另一边是象征魁北克省的百合花旗：

第二种以蓝色的两边代表魁北克，中间的枫叶有三片：

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第三种以红色的两边代表太平洋和大西洋，中间的白色代表广袤的国土，枫叶代表全体加拿大国民：

加拿大众议院以163票赞成，78票反对的投票结果通过了第三种设计。支持者认为它胜在简洁醒目，辨识度高。总理皮尔逊其实更喜欢第二种，但也只好从众。

1965年2月15日正午12点，加拿大新国旗在渥太华议会山缓缓升起：

参议院议长莫里斯.布热在升旗典礼上致辞说:

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“这面旗帜是全国团结一致的象征，因为它代表着加拿大全体公民，不论他们的种族、语言、信仰或立场。”

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相关报道：加拿大国旗日的来历

相关链接：History of the National Flag of Canada

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