要修桥不要筑墙：欧洲议会通过加欧自由贸易协定

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欧洲议会星期三（2月15日）通过了加拿大-欧盟自由贸易协定（CETA）。如无意外，该协议的大部分条款将从今年4月1日开始进入临时实施阶段。

CETA为种类广泛的商品（包括农产品）打开了双方市场，免去了绝大部分的现行关税。欧盟国家的公司将可以投标加拿大政府的合同。这项协议还统一了对商品服务的审核批准，劳工待遇和环保标准，承认对方公民的学历资历。苏格兰工党议员大卫.马丁说，这项协议如同一个分水岭，通过之后，欧盟贸易政策不再和过去一样。

加拿大国际贸易部长尚帕涅说，这项协议将给消费者带来更多的选择和更低的物价。总理特鲁多则说，CETA将给加拿大中产阶层带来好工作。

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CETA的谈判过程一波三折，今天投支持票的议员只占58%。他们多半来自立场中间的政党，来自左翼，右翼和民族主义阵营的议员反对该协议。法国绿党和立场极右的民族阵线各自的领导人都投了反对票。示威抗议活动在欧洲和加拿大各地此起彼伏。欧盟委员会主席荣克说，围绕CETA的激烈辩论是欧盟的民主决策方式的体现，这也是一个大家一起审视全球一体化的机会。

引起争议最大的CETA内容是关于投资者诉讼的条款。这些条款允许公司在政府的决策对公司商业利益造成损害时提出起诉。这一部分协议内容去年已经修改过一次，但要获得各国议会通过，可能还需要再改。

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欧洲议会同时还通过了加欧战略伙伴协议。该协议涵盖的领域包括外交、安全，反恐，打击有组织犯罪，可持续发展，科研和文化交流。

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加拿大众议院星期二通过了实施CETA的C-30法案。新民主党、绿党和魁北克党团的议员投了反对票。新民主党领袖穆凯尔说，过去几十年来，这类协议起到的作用是降低加拿大人的工资和劳动保护。他要求特鲁多拿出数字来证明CETA创造就业机会。

加拿大总理特鲁多已经启程前往斯特拉斯堡，星期四将在欧洲议会发表演讲。

（RCI with CBC）

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