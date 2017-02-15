蒙特利尔市长：蒙特利尔将变成避难城

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蒙特利尔市长科戴尔星期三（2月15日）宣布，蒙特利尔市将成为避难城，为那些没有合法身份的移民提供保护和帮助。他表示，这是为了和温哥华、多伦多、安省伦敦和汉密尔顿等其他提供庇护的加拿大城市站在一起。

科戴尔说，他将和省政府及其他相关机构进行协商，市议会也将就这个计划进行辩论。他也强调，有罪案在身的和威胁国家安全的人应该另行处理。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 蒙特利尔市长科戴尔 © Radio-Canada

美国总统特朗普上个月签发禁止中东七国公民入境的政令后，一些美国的避难城决定减少地方警察和联邦移民部门的合作，并重申自己的避难城身份。当时科戴尔也在推特上表示响应。

城市向逃难者提供庇护的传统源自《圣经》（“你们分给利未人的城，其中要有六座避难城，让误杀人的可以逃到那里去，此外还要给他们四十二座城。”—旧约民数记）。现代避难城向非法移民提供的服务多涉及教育和医疗。

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与此同时，以大学排名和留学资讯著称的英国QS机构的一项调查显示，在全世界最受外国学生喜爱的城市中，蒙特利尔名列第一。过去连续几年蝉联第一的巴黎这次屈居第二。另外排进前十的加拿大城市还有多伦多（第七）和温哥华（第十）。

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（RCI avec Radio-Canada）

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