“我真希望能救出更多的人”：安省小哥从大火中救出9岁女孩

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安大略省布兰普敦市的一栋住宅星期二（2月14日）凌晨发生火灾。19岁的谢尔顿.蒂格不顾危险救出了一个9岁女孩。但是女孩的姐姐和父母都在火灾中丧生。蒂格说，他真希望自己能够救出他们。

他在接受CBC采访时说，他当时是在朋友家。凌晨3点半左右，他听到楼上的人家传出尖叫，同时闻到烟味。他从朋友租住的地下室冲到楼上，踢开门。屋里浓烟滚滚，他什么也看不见，因此又跑出去，拿了朋友的手机当电筒。他再次进到屋里，大声叫里面的人朝着灯光跑过来。这时他看见走廊中间有个人。烟雾已经浓得他只看见两条腿，把那人抱起来才发现是个小女孩。

他把女孩抱出来，又转回去救人。这时消防车到了，他的朋友催他赶快出来。消防队员也没能救出小女孩的家人，卡帕蒂亚夫妇和他们的大女儿阿米娜。18岁的阿米娜是圭尔夫大学的一年级学生。母亲吉奥娣前一天刚刚庆祝过45岁生日。

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获救的9岁女孩佐娅的双手被严重烧伤，并且吸入了大量烟雾。但是她没有生命危险，目前在医院接受治疗。

蒂格说，他知道发生火灾时应该迅速逃生，但是无法看着有人在他眼前被烧死。他对没能救出佐娅的父母和姐姐仍然无法释怀。

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相关链接：蒂格接受CBC记者采访：

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（RCI with CBC）

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