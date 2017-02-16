大温哥华将统计无家可归者人数，急需义工

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加拿大的大温哥华地区每 3 年对无家可归者的人数进行一次统计，今年的统计预定在 3月7日和 8日进行，组织者需要1200名义工。

加拿大广播公司报道说，BC省非营利住房协会（The B.C. Non-Profit Housing Association）表示，今年的调查地区将有所扩大，除了要统计住在庇护所和流落街头的人外，还要统计住在下水道区域和公园里的人。

该协会 CEO Kishone Roy说，目前已经找到大约 900名义工，但还需要300人，特别是在素里市（ Surrey），需要130名义工。

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他说，对于服务规划机构、社区团体和市政府来说，这一统计将提供有关无家可归人口的最新信息，并可用来与前几年的数字比较，显示变化的趋势。

Kishone Roy 说，志愿者们会提前受到专门培训，学习如何提出适当和有敏感度的问题，获取必要的数据。

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义工报名信息：bcnpha.ca。

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（RCI with CBC）

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