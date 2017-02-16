多伦多地区房价去年上升幅度超过20%

多伦多地区房价去年上升幅度超过20%
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房市若变天、炒房者小心被套牢

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 16 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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根据加拿大房地产经纪人协会Canadian Real Estate Association的统计数字，2017年1月份加拿大全国平均房价为47万253加元，只比2016年一月份略增了0.2%，这么小的增幅简直可以忽略不计。

平均房价原地踏步

在房市火热地区买主们争先恐后出高价抢房

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在房市火热地区买主们争先恐后出高价抢房 © David Donnelly/CBC

当然这全国平均房价掩盖了加拿大各个地区房地产市场的很大差别。现在加拿大有的城市房价仍然火热、比如多伦多的房价继续在日新月异的猛升；有的城市的房价在猛降，比如纽芬兰省的房价就下跌了10%。

加拿大广播公司资深经济记者皮迪斯Don Pittis撰文说，虽然全国平均房价这一指标由这样那样的不足之处，但它毕竟能够显示加拿大全国房地产市场的平均走势。这平均走势似乎在告诉人们，加拿大房地产市场已经处于拐点，过去几年那种“不怕房价高就怕买不着”的抢房心理似乎要改一改了。

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可能的原因

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大温地区1月份平均房价比去年同期下降19%

大温地区1月份平均房价比去年同期下降19% © Simon Charland/CBC

加拿大平均房价从连年上升变为原地踏步会有多种原因。比如，大温哥华地区实行的限制外国人购买房地产的外国人购房特别税让大温地区的房地产市场迅速冷却；比如，石油价格从2014年开始的暴跌让阿尔伯塔省房地产市场陷入低迷；再比如，一些对利息率走高比较敏感的购房者已经提前对北美大陆利息率上调做未雨绸缪的准备，等等。

房地产市场的炒作和抢购风潮与抢购炒作其它类型资产的风潮本质上是一样的，这就是不怕用超出常理的高价抢购、就怕找不到比你更傻的人接棒。

收听

谁来接棒

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在价格被炒得日新月异连创纪录的时候，缺的不是愿意接棒的人、而是愿意交棒的人。一年前的大温地区一年房价猛升20%，人们争先恐后的出高于卖家要价的价钱抢购房产；现在的大多伦多地区也是房价一年猛升20%，一座房产有几十、几百个人追买，价格战激烈的让人胆战心惊。

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这个Brampton独立房成交价75万、高出叫价20万

这个Brampton独立房成交价75万、高出叫价20万 © Frank Leo Re/Max West Realty

上个星期多伦多郊区Brampton市的一座普通独立房吸引了532个潜在购房者造访，有82个购房者出价、最后以高出房主要价二十万加元的价格售出。

羊群心理

对于这样热得疯狂的房地产市场，房价的走向与其说由基本的经济和人口因素决定，不如说是由炒房者的心理决定。而炒房者的心理是最容易走极端的。

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对于炒房者来说，关键是要在炒房者的羊群心理出现逆转前出售手里囤积的房产，实践“做傻人可以，做更傻、的人不行”的炒房信条。

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