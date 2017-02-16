特鲁多成首位在欧盟议会讲演的加拿大总理

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大联邦政府总理特鲁多星期四上午在欧盟议会发表讲演，这使他成为在欧盟议会发表讲演的头一位加拿大在职总理。

加拿大广播公司报道说，特鲁多的讲演发生在欧盟议会刚刚在星期三表决通过欧盟与加拿大之间的自由贸易协议之后，所以特鲁多在其讲演中强调加拿大与欧盟达成的自由贸易协议不但具有重要的历史意义，而且可以成为今后双边和多边自由贸易谈判的蓝图和样板。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 欧盟议会星期三通过与加拿大的双边自由贸易协议 © Vincent Kessler/Reuters

在欧盟议会的751位议员中，有695位出席了对欧盟和加拿大的双边自由贸易协议的表决投票，支持的议员是408位，投反对票的议员是254位，另有33位议员投了弃权票。

特鲁多在离开了法国的斯特拉斯堡之后将前往德国访问，并与德国总理默克尔举行会谈。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

RCI with CBC

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada