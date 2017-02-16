社交媒体+爱心=正能量爆棚的奇迹

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当加拿大不列颠哥伦比亚省Nanaimo市居民波特怀特Reed Botwright 上脸书Facebook寻求帮助，为其患有自闭症的儿子求购Kraft 公司生产的限量版星球大战卡夫奶酪速食面的时候，他绝没有想到他的救助帖子会引起这么大的反响和出乎意料的结果。

加拿大广播公司记者Michelle Ghoussoub报道说，波特怀特6岁的儿子埃弗里特Everett本来就挑食，最近三年更是只吃有限的几种食物。但Kraft 公司为了配和2015年大片The Force Awakens而推出的限量版星球大战卡夫奶酪速食面却成了他的最爱。

在家里储存的限量版星球大战卡夫奶酪速食面只剩下最后一盒、而超市里已经买不到这种食品的情况下，波特怀特把儿子手拿限量版星球大战卡夫奶酪速食面的照片贴在脸书上寻求大家的帮助。波特怀特在帖子上写道，如果知道哪里能够买到请一定告诉我们；如果你家里有剩余的请卖给我们。

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脸书上的这个帖子引起了加拿大人的热烈反响。星期二，拥有众多粉丝、出演Star Trek的加拿大演员William Shatner在推特上发帖问Kraftfoods 公司能不能帮助6岁的埃弗里特找到一些卡夫速食面。

Kraft 公司副总裁Av Maharaj说，网上社交媒体帮助6岁小男孩的助人之风也吹到了他们公司，公司知道对于患有自闭症的孩子来说，找到其喜欢的食品有多么困难，所以公司会竭尽所能帮助埃弗里特。

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虽然埃弗里特喜爱的卡夫速食面属于限时、限量的食品，Kraft Heinz公司现在已经不再生产，但该公司还是搜遍了在各地的库存，最后在美国的一个仓库里找到12箱（144盒）限量版星球大战卡夫奶酪速食面，公司决定把这些速食面全部送到埃弗里特在加拿大Nanaimo的家里，而且是免费。同时将被免费送到埃弗里特家里的还有其它品种的卡夫食品，Kraft 公司希望埃弗里特能够愿意尝试找到其喜欢的其它卡夫速食面，这样将来就不会再受断顿之苦了。

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