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2017 全球最佳留学城市：蒙特利尔

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期四 16 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大的蒙特利尔 （Montreal）市刚刚登上“全球最佳留学城市”的宝座，击败了已经蝉联 4年的冠军 – 巴黎。

加拿大广播公司报道说，根据国际高等教育信息机构 QS 发布的 报告，在 2017年“ 世界最佳留学城市”的排行榜上，蒙特利尔名列第一，巴黎第二，伦敦第三。

进入前10名的另一个加拿大城市是温哥华，排在第10名。

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加拿大的多伦多市与香港并列第 11名。

QS 的评比标准包括大学质量、学生设施、经济承担力、对学生友好程度、文化多样性、容忍度、污染和安全等 。

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多元文化环境

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© iStock

蒙特利尔一共有4所大学，包括两所英语大学  –  麦吉尔大学 （McGill University）和康考迪亚大学 （Concordia University），以及两所法语大学 –  蒙特利尔大学（Université de Montréal）和魁北克大学蒙特利尔分校（Université du Québec à Montréal,  UQAM）。

加拿大国际广播电台的 Carmel Kilkenny 采访了法语大学- 蒙特利尔大学的校长 Guy Breton。

Guy Breton 表示，对于蒙特利尔被评为全球最佳留学城市，他并不感到惊讶，仅在蒙特利尔大学里，就有来自世界各地160个不同族裔的学生，学生们质量高，这里具有语言和文化的多样性，没有种族间的紧张，学生们相处很好。

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他说，蒙特利尔是个安全的城市，本地的学生会主动与国际留学生进行接触，留学生们感到自己很受欢迎，因此学习完后，回到自己的国家，总会对蒙特利尔留下很好的印象。

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根据蒙特利尔商会 （ The Chambre de commerce du Montréal métropolitain2016年的一项调查，2016年大蒙特利尔有超过155,252名全日制大学生， 其中3万多人是国际留学生，国际学生中有 三分之一在麦吉尔上学。

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从第 跃升为第1

在QS排行榜上，蒙特利尔去年的排名是第7，今年一下子跳到第1，居然超越了巴黎和伦敦。

对此，Guy Breton说，部分原因是由于蒙特利尔的大学提供了优质的教育、研究和学位，这里环境好，学费低，至于巴黎和伦敦的下滑，大概有安全上的原因和政治上的原因。

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他说，巴黎的安全情况，英国脱欧带来的不稳定，加上蒙特利尔在大学教育上不断作出的努力，促成了今年名次的上升。

他说，国际学生的多元性与蒙特利尔所提供的大学科目的多样化是紧密相关的，这里的两所英语大学和两所法语大学，都对学生提供数百个可选科目。

Guy Breton还说，蒙特利尔是世界上唯一一个城市，同时拥有两个名列前茅的大学，而这两个大学一个是英语的，一个是法语的。

加拿大的大学日益受欢迎

QS信息部门负责人、排行榜的作者Ben Sowter 预测，欧洲一些国家和美国在吸引留学生上具有的传统优势将部分被加拿大这样的国家所取代，加拿大将成为吸引国际学生的一个重要国家。

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蒙特利尔市发言人说，近来国际学生人数已经在增加，来自中国、印度、法国和伊朗的学生人数大增。

QS Best Student Cities 2017

  1. Montreal
  2. Paris
  3. London
  4. Seoul
  5. Melbourne
  6. Berlin
  7. Tokyo
  8. Boston
  9. Munich
  10. Vancouver
  11. Hong Kong and Toronto
  12. Sydney
  13. Singapore
  14. Zurich
  15. Vienna
  16. Kyoto-Osaka-Kobe
  17. Edinburgh
  18. New York
  19. Brisbane
  20. Taipei
  21. Canberra
  22. Barcelona
  23. Manchester
  24. Shanghai

（RCI）

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