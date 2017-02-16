一词激起千层浪：反“伊斯兰恐惧”动议引起激烈争论

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一项要求加拿大政府“谴责伊斯兰教恐惧（Islamophobia）以及所有形式的总体性种族主义和宗教歧视”的个人动议在众议院和网上引起激烈争论。

加拿大众议院星期三（2月15日）晚上就自由党后座议员卡利德提出的“M-103”个人动议举行了辩论。尽管这项动议也要求政府和议会对广泛意义上的仇恨，恐惧，种族主义和宗教歧视进行研究并采取措施，但是由于“伊斯兰教恐惧”被单独提出，并且没有给出明确的定义，因此引起了激烈的争论。

卡利德的动议得到了自由党议员团和文化遗产部长梅拉妮.若里的支持。作为个人动议，议会程序可能会相对拖后。进一步的辩论和投票程序可能要等到4月份。如果获得通过，议会文化遗产委员会将开始进行审核，查询相关数据和例证，并根据审核结果向政府提出政策建议。

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卡利德的个人动议得到了本党支持。 © CP/PATRICK DOYLE

和法案不同的是，动议不具备法律约束力。即使获得通过，也仅仅意味着政府决定就这件事表达立场。

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萨斯喀彻温省的保守党议员安德森提出的“反M-103”动议代表了许多反对者的意见。他建议去掉“伊斯兰恐惧”这个词，代之以“对穆斯林、犹太教徒、基督教徒、锡克教徒、印度教徒和其他宗教团体的宗教排斥和歧视”。

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但是这个建议被若里一口回绝。她在辩论结束后说，两项动议之间的根本区别就是有没有“伊斯兰恐惧”这个词。保守党去掉了这个词，因为他们不愿意站出来谴责对伊斯兰教的恐惧和厌恶。而你不谴责就意味着助长这种现象。

卡利德本人也表示绝不会去掉这个词，因为不直呼其名就不能认真讨论这个问题。她还以犹太人大屠杀为例说，谈大屠杀必然会提到六百万受害的犹太教徒，必然会提到反犹主义是大屠杀的根源。

31岁的卡利德（Iqra Khalid）出生在阿富汗，本人是穆斯林，90年代移民加拿大。她毕业于约克大学，主修犯罪学和专业写作，现在是密西沙加选区的议员。

如果不加以明确的定义，“伊斯兰恐惧”可以无所指，也可以指任何事。

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安德森在昨晚的辩论中说，“伊斯兰恐惧”一词在M-103动议里没有明确的“名词解释”，实际上对它的解释也没有共识。在这种情况下把它放进动议引起大家的迷惑，同时也让人担心这个“可以什么意思都没有，也可以什么意思都有”的词会损害加拿大人的言论自由。

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在网上的讨论中，把这项动议误认为法案的网民甚至担心它的通过会给伊斯兰法在加拿大的实施铺平道路。有些人担心，以后不管是批评荣誉谋杀还是婚姻不自主，只要涉及穆斯林就会被归入“伊斯兰恐惧”。

好几个保守党领袖候选人表示了反对意见。凯莉.里奇在推特上发起了“阻止M103”的请愿。皮埃尔.勒缪在接受CBC采访时问到，仇恨犯罪的受害者最多的是黑人和犹太人，为什么单单把穆斯林写进动议呢？

目前关于加拿大仇恨犯罪的最新统计数据是2013年的。在这一年里，加拿大一共发生了326起宗教仇恨罪案（仅是警方有记录的数量）。略超过所有种类的仇恨罪案的四分之一。

在这326起涉及宗教的仇恨案件中，有181起针对犹太人，超过总数的一半（56%）。针对穆斯林的有65起，占将近20%。

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目前发声的保守党议员大部分反对M-103, 但庄文浩是个例外

保守党领袖的华裔候选人庄文浩是极少数站出来支持这项动议的保守党议员之一。他并不认为穆斯林获得了特殊对待，因为加拿大政府过去也曾通过动议谴责对犹太人、雅兹迪人、埃及科普特教会基督徒等团体的仇恨。

他表示，在发生了魁北克城清真寺枪击案这样的事件后，加拿大议会有必要重视和研究反穆斯林的偏见和对他们的歧视。

他认为，这项动议不会损害言论自由，会起到这个作用的是加拿大刑法关于“仇恨言论”的第319条。他在支持M-103动议的同时建议废除这项刑法条款。他的理由是，在一个民主社会里，即使是一些令人反感的观点也应该被允许公开辩论。而刑法第319条对有害言论的定义过宽，让人在辩论中有所顾忌。这会让一些关于敏感话题的辩论转入地下，从而让真正的怨恨在那里滋生起来。

《国民邮报》专栏作者安德鲁.科恩因此称赞庄文浩是一个“有判断有良知的人”。他认为其他保守党领袖候选人有故意发表激烈言论以博眼球之嫌。

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（RCI with CBC）

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