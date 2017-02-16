加拿大“最会讲故事的人”去世，享年68岁

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加拿大著名脱口秀主持人和幽默小品作者斯图沃特.麦克林（Stuart McLean）因癌症去世，享年68岁。

尽管非英语观众和听众对他不太熟悉，但麦克林的“The Vinyl Café”是CBC和加拿大广播界最著名的幽默节目。他也在加拿大和美国各地巡回演出，并出版了多部作品。他的另一个深受观众喜爱的幽默节目是“大卫和莫莉”。

“黑胶唱片咖啡馆”一年多前因麦克林被诊断出皮肤癌而中断。当时他正在巡回演出。他逝世的消息见报后，许多同事和观众发帖悼念。一位观众说，他是不可替代的。

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麦克林在2011年获得加拿大勋章，同时拥有卡尔加里大学，麦克马斯特大学等高等院校的荣誉学位。

（RCI with CBC）

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