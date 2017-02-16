报告：加拿大人看病等候时间比许多国家长m

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加拿大健康信息研究所星期四（2月16日）公布的一份报告说，加拿大人看病需要等待的时间比许多国家都要长，但好消息是，他们看完病以后的满意程度也更高。

这份报告的数据来自英联邦基金会去年在11个国家进行的一项调查。除加拿大以外，调查涉及的其他国家是美国、德国、挪威、荷兰、瑞典、新西兰、瑞士、英国、澳大利亚和法国。

调查显示，最近一次看病时能够在当天或第二天就约到医生的加拿大人只有43%， 而最快的荷兰则有77%。国际平均水平是57%。

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需要等7天甚至更多才能见到家庭医生的加拿大人约占五分之一。

另一方面，74%的加拿大人认为他们获得的常规医疗服务质量很好，而十一国的平均水平是65%。

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（RCI with CBC）

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