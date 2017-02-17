联邦给庞巴迪注资西部公司不干了

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加拿大这个联邦制国家西部和东部利益的冲突是一个长期性的问题，往往是西部地区的经济发展火红而东部地区却陷入衰退，或者是东部地区制造业形势喜人而西部的石油业却是一蹶不振。

东西部利益冲突

加拿大西部地区民众长期以来总有联邦政府为东部利益集团所控制的感觉，认为联邦政府做出的决定只顾东部的利益而不管西部；直到哈珀的保守党政府上台执政加拿大西部地区才觉得终于有了自己的代言人。

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现在不但是自由党政府取代了保守党成为加拿大联邦的执政党，而且小特鲁多是东部地区的人，联邦政府不久前又拿出3.7亿加元的无息贷款提供给加拿大东部的飞机制造商庞巴迪公司，这让加拿大西部地区的商界人士非常不爽。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 庞巴迪是加拿大唯一一个飞机制造公司 © How Hwee Young/EPA

加拿大广播公司记者巴克斯 Kyle Bakx报道说，特鲁多政府的部长们在蒙特利尔宣布向庞巴迪公司提供无息贷款的话音刚落，加拿大西部地区已经是反对声一片；指责联邦政府一而再、再而三的金援庞巴迪公司，等于是人为的选择一些公司用纳税人的金钱去扶植，而对其他的公司企业却是不闻不问。

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金援庞巴迪

而且，不但是西部的石油和天然气开采行业，加拿大西部地区四省的马尼托巴、萨斯喀彻温、阿尔伯塔和不列颠哥伦比亚这四个加拿大西部地区省份，上自省政府、下自省内民众，都觉得加西省份有了困难要靠自己解决，别指望从联邦政府得到什么真正的支援。

加拿大西部基金会主席 Martha Hall Findlay © CBC

Martha Hall Findlay是设在卡尔加里的智库组织加拿大西部基金会Canada West Foundation的主席，她认为，自由党政府给庞巴迪公司注资的决定完全是政治性的、是为了拉选票，这会让加拿大其他地区和其他行业感到非常不爽。

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Martha Hall Findlay指出，庞巴迪公司现金短缺的问题其实已经过去，明年庞巴迪公司会出现5亿到6亿美元的税前毛利收入；如果需要注资的话，也应该是一年前的事，现在才给钱太晚了。

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加拿大石油业衰退两年未见联邦政府金援 © Nati Harnik/Associated Press

支持庞巴迪得到联邦政府资助的人士也同意联邦政府的注资来得太迟的说法。这些人士指出，庞巴迪公司早在一年多前就强烈要求联邦政府追随魁北克省政府的榜样、向庞巴迪公司紧急提供10亿美元的现金支持，以帮助庞巴迪公司渡过现金非常短缺的难关，但特鲁多的自由党政府却是一拖再拖、拖到现在才给钱，而且提供的钱还不到庞巴迪公司索要金额的三分之一。

专家们的看法是，飞机制造工业在世界各国都是一个需要政府政策倾斜和资金支持的行业，美国的波音公司是这样、欧盟的空客公司是这样、巴西的Embraer公司也是这样；政府愿意资助飞机制造行业，是因为飞机制造业不但能够提供大量高薪就业岗位、而且会带动相关行业的发展、属于是高价值的出口产品。

所以庞巴迪公司不是第一次、也不会是最后一次收到加拿大联邦政府的金钱帮助。

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关键是缺行业发展国策

专家们指出，其实并没有证据显示加拿大联邦政府在忽视西部地区的利益，只不过联邦政府缺乏总体性和前瞻性的国家行业发展计划；如果有了这样的国家重点扶助那些行业的国策，则加拿大全国各地的公司企业都可以根据自己的情况决定是否进入国策扶助的行业，也就不会有钱怎么老给东部地区的公司而不给西部地区公司的抱怨了。

而且，有了国家行业发展的总体性和前瞻性规划，联邦政府再给庞巴迪公司提供资金时也不需要那么遮遮掩掩，因为这属于经济发展国策规定需要扶助的行业。

RCI with CBC

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