学习理财和创业： 蒙特利尔培训班帮助黑人年轻人增加商务知识

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Brian Smith 是加拿大经济教育基金会 （la Fondation canadienne d’éducation économique）魁北克分会的副总裁，15年来，他一直从一个独特的角度 – 财务，对黑人社区的年轻人们进行培训，目的是帮助这些年轻人增强财务观念，敢于创办自己的企业。他说，要改变社会，就要创办企业，不仅仅要对自己投资，还要投资周围的社区。

Brian Smith © Radio-Canada/Paloma Martínez

加拿大广播公司的 Paloma Martínez 采访了 Brian Smith 开设的培训班 Monnaie-Money。

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他说，在我们的生活中，所有的事情都需要钱，对年轻人的财务教育是给他们工具和资源，让他们学习如何管钱，好好管钱，作出理智的理财决定，从而主动掌控自己的生活。

在波士顿获得的经验

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报道说, Brian Smith 年轻时拿到了一笔体育奖学金,到美国波士顿学习社会学，并是大学的橄榄球队球员.

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他说, 在波士顿期间，经常在当地做义工，帮助黑人社区的年轻人，也就是在那个时候，他意识到自己可以对社区做些贡献。回到蒙特利尔后，他先是在牙买加人社区工作，做项目经理，帮助年轻人走出贫困，用上了在波士顿积累的经验，之后又创办了专门讲解理财和创业问题的培训班 Monnaie-Money 。

© Radio-Canada/Paloma Martínez

学习知识，改变心态

Monnaie-Money 培训班开办以来，已经有数千名黑人年轻人接受了培训。

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Brian Smith知道，上培训班只是争取改变的一部分，年轻黑人面临最大的挑战是要改变心态，并应对社会的偏见。

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© Radio-Canada/Paloma Martínez

他说，在来参加培训班的人中，有的年轻人靠社会福利金，生活在贫困线下。

一些人在参加培训班后找到了工作，有了自己的事业，还专门回来感谢我，说没有培训就没有现在。

Brian Smith深信，这样的培训有助于推动年轻人走出贫困，走向成功，对生活有更积极的概念。

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© Radio-Canada/Paloma Martínez

（RCI with Paloma Martínez/Radio Canada）

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