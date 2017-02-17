加拿大总理特鲁多的宅邸将接受200万加元保安升级

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加拿大联邦政府计划花费 200万加元，对加拿大总理贾斯汀·特鲁多（ Justin Trudeau ）和家人现在居住的 Rideau Cottage 进行保安升级。

加拿大广播公司报道说，有关开支评估的报告已经提交给议会，正在等待议会的批准。

Rideau Cottage

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加拿大总理的官方宅邸 24 Sussex Drive 需要大幅翻修，特鲁多自从2015年11月上任后一直住在位于总督府（ Rideau Hall ）内的 Rideau Cottage 。

加拿大皇家骑警 RCMP 的发言人Brigitte Mineault 说， “由于 Rideau Cottage 不是专门为加拿大总理建造的，有必要增强安全，以确保达到总理和家人所需安全的水准”。

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Rideau Cottage 建于1867年，有22个房间，坐落在总督府 Rideau Hall 占地 88 英亩的土地上，属于加拿大的历史遗迹。

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2013年，国家首都委员会 （ The National Capital Commission）对 Rideau Cottage 的地基、房顶、天花板以及机械和电气系统进行了 40万加元的改造翻修，以使该建筑更为节能。

24 Sussex Drive

24 Sussex Drive © Tom Hanson/Canadian Press

与此同时，坐落在总督府对面的总理官方宅邸 24 Sussex Drive 基本上没人用，加拿大广播公司报道说，特鲁多一家偶尔会去用用里面的游泳池，贾斯汀·特鲁多的父亲 Pierre Trudeau 在出任总理时，在 24 Sussex Drive 里面修了一个室内游泳池。

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加拿大广播公司于去年8月获得的一份文件显示，维持总理官方宅邸 24 Sussex Drive，5个月就耗费了纳税人18万加元。

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（RCI with CBC）

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