前央行行长：公路收费和房产税会明显上升

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在安大略省政府否决了多伦多市政府要在进出多伦多市区的两大公路干线收取过路费的计划后，不少在多伦多上班或居住的人松了一口气。

但专家们告诫说，不收费的干线公路变成收费公路、已经收费的公路提高收费标准、各个城市增加收取房产税已经是不可避免的事情；因为常年失修的市政基础设施急需更新换代，但资金非常短缺却是一大问题。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 加拿大中央银行前任行长David Dodge © Canadian Press

加拿大广播公司记者 Catharine Tunney报道说，加拿大中央银行前任行长道奇David Dodge 在接受CBC记者采访时指出，加拿大全国各地的居民、特别是安大略省的居民，要做好掏腰包拿出更多的钱支付基础设施建设费用的心理准备；如果民众想要有良好的市政基础设施就要掏腰包付钱，或者是把钱交给公路收费站、或者是给市政府缴自来水水费、或者是缴纳更多的房产税。

道奇承认，联邦和省、市政府可以暂时用举债的方式借钱支付基础设施建设的费用，但从长远来说，借债的还本付息还是要靠纳税人的钱来支付。

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事实上自由党联邦政府财政部长莫尔诺已经暗示说，加拿大人应该准备好接受联邦政府会推出的为基础设施建设筹集资金的新方式。

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一些分析家指出，安大略省政府拒绝批准多伦多市政府在进出城干线公路收费的计划是为即将到来的省选做准备的拉票措施。换句话说，只是暂时性的推迟而已。

RCI with CBC

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