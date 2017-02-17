加拿大边检局：查你手机、电脑没商量

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当你旅行去美国时，美国边检局官员有权检查你的手机、手提电脑等电子通讯工具，但许多人不知道的是，当你进入加拿大国境时加拿大边检局官员也有权检查你的手机、手提电脑等电子通讯工具。

唯一的区别是，美国的边检政策法规是早就公开的，而加拿大的这一边检法规却并没有被公布。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 检查谁的手机电脑和如何检查由边检局官员决定 © Jonathan Hayward/Canadian Press

加拿大广播公司记者Matthew Braga报道说，加拿大的法律界专家认为，加拿大边境检查当局在检查电子通讯工具方面政策法规的不透明，使得加拿大人不知道如何回应边检局官员要检查其随身携带的电子通讯工具的要求、不知道如何维护自己的权益。

加拿大达尔湖西大学法学教授库里Rob Currie说，边境检查站是一个让人紧张的地方，即便你知道自己有哪些合法权益也不大敢义正词严的宣示自己的权利，更何况许多时候你根本不知道自己的合法权益是什么，或者是有关的法规本身就模糊不清。

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比如，加拿大边检局不需要搜查许可证就可以检查你随身携带的手机、手提电脑等电子通讯工具，但是否可以强迫你交出密码、是否可以拷贝、下载你手机和电脑中的文件，加拿大边检局的法规对这些并没有明确的界定。

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相比之下美国国土安全部在这方面要公开透明得多。该部在2009年对边境检查部门的政策法规和检查手段对公民因私权造成的影响进行了一次全面评估，评估的结果在网上公布。

这一评估报告总结了美国边检局如何对电子通讯工具进行检查，检查过程中拷贝和下载的信息如何处理、保存多长时间、在什么情况下可以与美国警方和国际刑警组织分享这些电子信息，等等。

RCI with CBC

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