美国人摊摊手：对大量难民涌入加拿大爱莫能助

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和加拿大曼尼托巴省相邻的美国北达科他州的边境官员表示，他们早就知道有大量非法移民从该州进入加拿大，但是不能采取任何行动阻拦他们。

北达科他州大福克斯地区边境巡逻队负责人艾伦.海特克本周在一次通过电话进行的新闻发布会上说，他们从2010年起就发现非法难民在当地越境。去年以来，从他负责的地段进入曼尼托巴省的越境者大幅度增加，但是他们并没有为此增加警力或无人机。

Radio-Canada记者Thibault Jourdan 报道说，美国巡逻队没有采取任何行动阻拦越境者。海特克的解释是，这些人没有犯法，没有任何理由逮捕他们。他们唯一做的事是，如果在边境线附近发现有越境者，就用无线电通知加拿大一方，告知越境者的特征和所在的位置。但那也是出于人道理由。“我们不想看到有人死亡。”

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他预计，开春天暖后越境者人数还会进一步增加。

自2016年4月到12月底，曼尼托巴省埃莫森附近有403人徒步越境，向加拿大申请避难。

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（RCI avec Radio-Canada）

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