加航: 燃料成本升高，利润将受影响

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加拿大航空公司（Air Canada）星期五（2月17日）表示，随着油价走高，预计公司本季度的利润率将受到影响。

加航作出上述预测，正值该公司第四季度报告净亏损增加之际。2016年第四季度，加航报告季度亏损1.79亿加元，2015年同期加航亏损1.16亿美元。

加航表示，其调整后的收益从一年前的 1.16亿加元下降到 3800万加元。

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与此同时，加拿大航空公司的营业收入从31.8亿加元升至 34.3亿。

加拿大航空公司的总部设在蒙特利尔，上个星期，为了纪念公司成立80周年，加航宣布将对其飞机重新上漆，员工将有新制服。

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（RCI with CBC）

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