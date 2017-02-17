“杀了她就完了”：提出反“伊斯兰恐惧”动议的议员收到威胁辱骂

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

提出反伊斯兰恐惧的M-103动议的自由党议员卡利德（Iqra Khalid）说，她收到5万多封回应这项动议的电邮，其中有许多是歧视性的辱骂和直接的威胁。

她星期四在众议院读了几封，并说这只是冰山一角。其中一封说：“我不会帮他们射杀你。但我会把你躺在地上嚎哭的样子拍下来。对，我会在那里，满面微笑地写我的故事。哈哈哈。这个议员挨了一位加拿大爱国者的枪子儿。”

还有一些邮件说她应该被赶出加拿大：“你为什么不离开我的国家？你是令人恶心的垃圾，大部分加拿大人绝不会欢迎你。”“杀了她就完了。她在这里就是要杀我们。她有病，应该被递解出境。”

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

卡利德说，她也收到许多支持她的邮件。但是她开始担心自己和手下工作人员的安全。她要求工作人员把门锁上，并且不要接听所有的电话， 免得听到“对他们和我本人的威胁，辱骂和铺天盖地的仇恨”。

政界女性受到辱骂和威胁并不罕见。阿尔伯塔省的保守党议员米歇尔.伦佩尔曾在推特上公开她收到的一封尖刻批评她的衣着的匿名信，也曾因在出差时受到人身威胁而提出起诉。安大略省长凯瑟琳.韦尔收到的辱骂更多。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

文化遗产部长梅拉妮.若里星期四接受CBC采访时说，就因为是她出面代表政府表明对M-103法案的立场，因此也收到许多辱骂邮件和网上的侮辱性评论。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

保守党议员和该党领袖候选人之一埃林.奥图尔并不支持卡利德的动议，但是赞赏她公开“那些可怕的仇恨言论”的勇气。

卡利德是出生在阿富汗的穆斯林，学生时代移民加拿大，2015年在密西沙加选区当选。她提出的M-103动议要求加拿大政府谴责“伊斯兰恐惧和所有形式的总体性种族主义和宗教歧视。”

众议院星期三晚上对这项动议进行了辩论，星期四下午对保守党议员大卫 .安德森提出的相关动议进行了辩论。安德森建议把“伊斯兰恐惧”一词换成穆斯林、犹太教徒和锡克教徒等加拿大六个主要宗教群体。

相关报道：一词激起千层浪

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

安德森向CBC主持人泰瑞.米洛斯基解释为什么他认为应该把“伊斯兰恐惧”一词换掉：

.



加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

（RCI with CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada