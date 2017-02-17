出钱不多我们也是挑大梁的：特鲁多访德谈加拿大在北约发挥的作用

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正在德国进行访问的加拿大总理特鲁多表示，加拿大军费尽管达不到北约标准，但是一直用其他方式发挥重大作用， 例如“派部队，参加军事行动，承担艰巨的任务。”他认为，如果把这些贡献都考虑进去的话，德国和加拿大都是北约的中坚力量。

按照北约的标准，军费开支应该占GDP的2%。但是在28个北约成员国中，没有几个能达到这个标准。加拿大的军费开支仅占GDP的0.99%。德国也没有达到标准（1.2%），但是答应增加军费开支。

北约各国军费所占GDP比例：

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美国的军费开支超过GDP的3.6%， 在北约成员国中位居第一。特朗普上台前后多次对此表示不满。美国国防部长马蒂斯也在本星期的北约会议上敦促其他国家增加军费开支。

在特朗普之前的美国总统也呼吁过加拿大等北约国家增加军费开支。去年奥巴马在加拿大议会发表演讲时，曾温和地表示希望看到加拿大在北约发挥更大的作用。

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不过到目前为止，加拿大政府并没有露出在不久的将来增加军费的口风。

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星期五（2月17日），特鲁多继续在德国进行访问。他在和一些德国议员会面后，前往犹太人大屠杀纪念碑献花，然后去汉堡市出席圣马太日的庆祝活动。

（RCI with CBC）

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