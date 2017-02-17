三名在叙利亚遭到酷刑折磨的阿拉伯裔加拿大公民将获得联邦政府的道歉和赔偿（视频）

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加拿大联邦政府将向三名在叙利亚遭到酷刑折磨的阿拉伯裔加拿大公民做出道歉和经济赔偿。因为加拿大安全情报局，加拿大皇家骑警等机构对他们的遭遇负有间接责任。

早在2008年，一项由前加拿大最高法院大法官弗兰克.雅克布奇主持的调查就已经发现，加拿大官员向一些外国情报机关提供信息，间接造成了Abdullah Almalki， Ahmad El Maati和Muayyed Nureddin三人在叙利亚被逮捕和被刑讯逼供。他们三人回到加拿大后向法庭提出了起诉。

CBC电视节目《Fifth Estate》对此事的调查报道：The Torture Files（某些画面可能引起不适）：

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目前还不知道加拿大政府宣布道歉的时间和赔偿数额。2007年，另一个阿拉伯裔加拿大公民阿拉尔因用样的原因获得联邦政府1050万加元的赔偿。阿拉尔夫妇用其中一部分钱建立了一笔奖学金。

（RCI with CP）

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