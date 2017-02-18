贸易壁垒会使加美两败俱伤

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美国总统特朗普在大选的竞选阶段多次誓言要重新谈判甚至是撕毁北美自由贸易协议、要对那些选择在其他国家建厂、然后再把产品返销美国的公司征收高额惩罚性关税；特朗普上台后虽然表示加拿大与美国的贸易关系很重要、也比较平衡，占美国便宜的主要是墨西哥而不是加拿大，但特朗普这个出言反复的人仍然让不少加拿大商界和政界人士感到难以放心。

好景不常在

再加上加拿大和美国多年来一直在加拿大软木进口美国和加拿大奶制品工业得到政府保护的问题上不断有争执，所以不少关注加拿大和美国贸易的分析人士担心随着特朗普的当政，加拿大和美国的贸易关系进入了不稳定和比较困难的阶段。

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加拿大广播公司报道说，这个星期公布的两项研究显示，加拿大和美国之间的贸易越顺畅对双方来说越是双赢的局面；而加拿大和美国的贸易成本越高，限制性规定越多、关税越高，则加拿大和美国经济受到的损害就越大。

安大略省与美国八州

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 特鲁多首次与特朗普会晤见到的是笑脸 © Sean Kilpatrick/Canadian Press

第一个研究报告由加拿大西安大略大学商学院和劳伦斯管理政策研究所共同写就，是在加拿大总理特鲁多在美国首都华盛顿与美国总统特朗普举行了会谈之后一天公布的。

这一研究报告重点探讨了加拿大最大省份安大略省与美国五大湖地区8个州之间的经济贸易关系。这8个州是美国的纽约州、印第安纳州、宾西法尼亚州、伊利诺斯州、俄亥俄州、密迟跟州、明尼苏达州和威斯康星州。

由于安大略省与美国五大湖周边地区的8个州的经济已经相当一体化，简化通关手续、时间和费用才能保持这一省八州经济的效率和竞争力，如果让货物通关手续变得复杂化、通关需要的时间延长、通关需要的成本增加，这会让一省八州的经济面对来自亚洲和欧洲的竞争对手失去竞争力，进而导致GDP减少、就业减少、出口减少。

加拿大和美国之间的贸易为美国贡献了1万零9百亿美元的GDP，创造了至少8百万个就业岗位，美国对加拿大的出口占其出口总额的四分之一。

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过境调节税

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星期二发表的另一篇探讨加美贸易关系的研究报+来自加拿大非政府经济研究机构C.D. Howe研究所，该报告重点讨论的是美国政府如果对加拿大进口美国的货物征收过境调节税border adjustment tax会对加拿大出口贸易带来的影响。

这一报告的结论是，如果加拿大制造的产品进入美国时要缴纳过境调节税，这会明显增加美国零售商的销售成本，导致美国企业会转向美国国内生产同类产品的制造商。对美国出口的减少会导致加拿大的GDP一年减少1%；为了保住这美国的出口市场，加拿大制造商会降低自己的产品价格2%、以尽量留住客户。

如果美国政府选择实施过境调节税，则加拿大受影响最大的出口行业会是汽车制造、石油和天然气、机器设备制造等行业。

RCI with CBC

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