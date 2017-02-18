Photo Credit: Francis Labbé/Radio-Canada

魁北克省林区小城人情温暖，无视肤色，多年拥戴黑人市长

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期六 18 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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小城镇和乡村地区一般比大城市更排斥移民，但是魁北克省却出过好几个黑人市长，其中一个现在还在任上。他就是洛里耶山市长米歇尔.亚德理安（Michel Adrien）。他从家乡海地来到这个魁北克省林区小城时，正好赶上了好时候。

上个世纪六、七十年代，大批海地知识分子因杜瓦利埃父子的独裁统治而流亡或移民海外。亚德理安就是在那时来到了魁北克省。该省当时正在进行教育改革，急需教师，尤其是在大城市以外的地区。省教育部鼓励教师到偏远地区短期任职。亚德理安在洛里耶山的高中找到一份教物理的工作，为期一年。这里位于蒙特利尔西北两百多公里处，又偏僻又冷。但是当地人淳朴热情，而且那时林业还很发达，小城因此相当兴旺。在这里找到工作的移民不少。

Google map

位于渥太华北方的红框是洛里耶山（Mont-Laurier）。（Google map）

亚德理安那时才二十出头。学生们在最初的好奇过后，很快就忘记了他的肤色。林业城市和矿山城市一样，打工的外地人来来去去，当地人早已见惯了。他交了不少朋友。一年合同期满后，他又续了一年。这样重复几次后，他顺理成章地喜欢上了一个本地姑娘，从此断了回蒙特利尔的念头，在这个人情温暖的小城安心扎下根来。

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他是个活跃的人，不仅爱上了当地的传统娱乐钓鱼打猎，还在城里创办了天文俱乐部和自行车俱乐部。在孩子们之后，他们的父母也对他的肤色逐渐视而不见。他当选了工会代表。在工会兴盛的70年代，这是个地位相当高的差事。

1995年，亚德理安当选为市政委员，八年后当选市长。虽然大部分市民是白人，但是他们很放心地把他推举出来当家。第一次竞选时，曾有一个对手拿他的肤色做文章，打出“选一个和你们一样的人”的竞选口号，但是选民不买账，那人败得很惨。

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PC/Courtoisie/Paul Chiasson

乌瑞克.谢鲁本（CP/Paul Chiasson）

巧的是，他的大学同窗乌瑞克.谢鲁本在他当选的前一年也当上了另一个魁北克省林区小城阿莫斯的市长。两人自离开大学后就断了音讯，此后的道路却像是商量好的一样。他们都移民到加拿大，在魁北克省小城当了教师，在当地成了家，然后在当了八年市议员后竞选市长获胜。

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过去四十多年来，洛里耶山发生了很大的变化。林业衰退后，这里不再像亚德理安刚来时那么繁荣。因为缺少工作机会，大部分移民都走了。和亚德理安同时来的人当中，没有几个留下来的。

现在，虽然洛里耶山的市长还是移民，但是这里已经成为加拿大移民比例最低的城市之一。失业率居高不下，连当地人都难找工作，求助于食品银行和依赖社会救济的人数因此逐年上升。

今年11月，洛里耶山将举行选举。年近70的亚德理安很可能不会参选了。他的好友和同乡谢鲁本已经在2014年去世，那年他也是70岁，刚在前一年的选举中第四次当选。

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