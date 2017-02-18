Youtube移动视频App秘密推社交功能。只在加拿大！

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你可能不知道，加拿大是世界上人均分享视频最多的国家。或许这和这里漫长而无聊的冬季有关。

作为世界上最大最活跃的视频网站 Youtube自然也对此了然于胸，这不，福利来了。Youtube在“秘密”测试的移动视频App内部聊天功能现在只开放给加拿大用户。

Youtube App聊天功能

如果你生活在加拿大，你的手机Youtube App上方工具栏里会多一个分享/聊天图标。图标本身已经将意思说得很清楚了 – “你可以聊天，也可以分享视频”。

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而添加Youtube好友的方式有三种：让Youtube推荐，邀请你的朋友，通过你的移动联系人名单添加。

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视频还是社交

在社交越来越场景化的今天，视频化的社交方式是社交媒介变化的趋势。人们对交流的欲望变得越来越“贪婪”，光光依靠文字和图片已经不能满足这种无时无刻不关注和被关注的交流冲动。

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文字，图片，视频，直播视频。等到无线数据带宽可以忽略不计的时候，人们可以堂而皇之的将交流的要求提高到 “请24小时直播！”

联想到不久以前Youtube推出的移动直播功能，我们可以看到Youtube是一个视频平台，更加是一个社交平台。至少Youtube看到了视频社交的强大需求。

Facebook和Youtube的视频战

在另一边，Facebook作为一个社交的霸主却把视频作为其最主要的方向。尤其在Live直播上劲头更大。虽然Facebook的社交平台瑕疵不少，但是不好意思，它站住了脚而且向视频平台大踏步推进。

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Youtube当然也不会甘于被动。它的策略是从视频平台向社交推进。

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这场超有看头的视频+社交之争说不好就是下一个平台的开端。而这一个新平台的媒介无所谓文字、图片、视频，社交功能是标配，用户和平台的关系是：

完全沉浸！

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