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周日网络广播 2017-02-19

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期日 19 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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下面是这个星期的4篇报道：

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  1. 联邦给庞巴迪注资西部公司不干了 (方华)

加拿大这个联邦制国家西部和东部利益的冲突是一个长期性的问题，加拿大西部地区民众长期以来总有联邦政府为东部利益集团所控制的感觉，认为联邦政府做出的决定只顾东部的利益而不管西部, 直到哈珀的保守党政府上台执政加拿大西部地区才觉得终于有了自己的代言人。现在不但是自由党政府取代了保守党成为加拿大联邦的执政党，而且小特鲁多是东部地区的人，联邦政府不久前又拿出3.7亿加元的无息贷款提供给加拿大东部的飞机制造商庞巴迪公司，这让加拿大西部地区的商界人士非常不爽。

  1. 特朗普对加拿大客客气气，皆因有东三省工人为特鲁多保驾 （吴薇）

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© PC/Sean Kilpatrick/The Canadian Press

加拿大总理特鲁多2月13日的美国之行，东道主特朗普把好听的话说了一堆，就连他百般看不顺眼的北美自由贸易协定（NAFTA），这次也只是说要“稍加调整”。这位不管对方是墨西哥总统还是美国高院大法官，一言不合就开撕的美国新总统，为什么对特鲁多和加拿大那么客气呢？我们来听听美国人自己是怎么说的。

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  1. 不一般的夫妻：犹太男娶穆斯林女 （方华）

© CBC

在加拿大这个移民国家里，人们跨种族结婚的不少，但跨宗教结婚的就较少了，特别是跨犹太教和伊斯兰教结婚的就更少见了。加拿大卡尔加里市就有这样一对夫妇。丈夫贾尔德Jarred Jusko Friedman 信仰犹太教、而妻子夏慈则信仰伊斯兰教。

  1.  2017 全球最佳留学城市：蒙特利尔 （赵黎）

© Paul Lowry/Flickr

加拿大的蒙特利尔市刚刚登上“全球最佳留学城市”的宝座，击败了已经蝉联4年的冠军 – 巴黎。加拿大广播公司报道说，根据国际高等教育信息机构 QS 发布的 报告，在 2017年“ 世界最佳留学城市”的排行榜上，蒙特利尔名列第一，巴黎第二，伦敦第三。QS的评比标准包括大学质量、学生设施、经济承担力、对学生友好程度、文化多样性、容忍度、污染和安全等，蒙特利尔的国际化、多元性、安全、价格低均受到国际学生的欢迎 。

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这次的周日网络广播就到这里，谢谢各位对加广网站的关注, 祝您周末愉快!

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