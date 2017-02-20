四分之一加拿大人希望学美国搞禁穆令

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最新的民意测验显示，许多加拿大人觉得每年接收4万难民的指标太高，四分之一的加拿大人认为加拿大应该像美国总统特朗普那样禁止中东和北非地区穆斯林人口为主的国家的人进入加拿大。

加拿大新任移民部长Ahmed Hussen年少时是难民 © Adrian Wyld/Canadian Press

加拿大广播公司记者Peter Zimonjic报道说，安格斯–里德研究所最新的民意调查显示，47%的加拿大人认为2017年接收4万难民的指标是恰当的，但有41%的加拿大人认为接收4万难民的指标定得太高、一年接收这么多难民是太多了。

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当被问到加拿大是否应该向美国特朗普政府的移民和难民政策看齐，实行“禁穆令”、禁止若干穆斯林人口为主的国家的人口入境这个问题时，57%的加拿大认为特鲁多政府在这个问题上不追随特朗普政府的立场是正确的，但有25%的加拿大人认为加拿大应该像美国政府一样实行禁穆令。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 一年前特鲁多在多伦多国际机场欢迎叙利亚难民 © Nathan Denette/Canadian Press

在难民是否在较好的融入加拿大社会的问题上，54%的加拿大人认为难民没有做出足够的努力去融入加拿大社会。

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在自己所居住的小区是否欢迎难民入住的问题上，有38%的加拿大人认为自己居住社区的民众不会欢迎难民家庭入住。

专家们认为，这样的民意测验结果显示加拿大社会反难民的民众数量虽然还没有达到过半数的多数，但有比例不小的加拿大人对自由党政府目前的难民和移民政策感到担心或者是表示反对却是不争的事实。

RCI with CBC

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