周末又有二十多难民从美国偷渡进入马省

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周末又有二十多名难民从美国偷渡进入加拿大马尼托巴省境内，这似乎已经成了常态。

加拿大广播公司记者Austin Grabish报道说，这个周末从美国偷渡加拿大的难民中至少有一个婴儿；这些偷渡者在穿越积雪覆盖的农田进入加拿大境内后向附近的Emerson加拿大边检站申请难民身份。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 小镇 Emerson成了难民从美国偷渡加拿大的热点 © Austin Grabish/CBC

加拿大联邦警察证实，今年以来在马尼托巴省Emerson关口附近已经拘留了99位从美国非法越境进入加拿大的难民申请者；但可能会有更大数量的非法入境者没有被警方发现。

马尼托巴省温尼伯市慈善组织救世军的负责人说，该组织在温尼伯的避难所星期五收留了8名难民，星期日至少又增加了20名美国来的新难民。

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马尼托巴省边境小镇Emerson-Franklin的负责人已经多次呼吁马尼托巴省和加拿大联邦政府对越来越严重的难民偷渡入境问题提供帮助、并拿出解决问题的计划；但到目前为止从这两级政府那里都没有得到任何回复。

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