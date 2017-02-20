多伦多警方不准备调查反穆示威活动

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在星期五加拿大最大城市多伦多发生十几人在市内一个清真寺门前示威、要求禁止伊斯兰宗教活动的事件后，多伦多警方曾一度表示会考虑对此进行是否属于仇恨犯罪的调查。

但警方在星期日做出决定，不对星期五的反伊斯兰示威进行仇恨罪调查。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 星期五在多伦多市一清真寺门外有十几人示威反穆 © SafiahC/Twitter

加拿大广播公司记者Shanifa Nasser报道说，多伦多警长 Allyson Douglas-Cook告诉记者说，如何界定言论自由和传播仇恨言论的刑事犯罪并不是件容易的事情，不是非黑即白的问题；警方为此在星期六进行了一天的讨论。

多伦多警方证实，虽然星期五在多伦多清真寺门前发生反伊斯兰宗教的示威活动时正在清真寺内部的一些人向警方提出了抱怨，一些人在看了有关的新闻报道后也向警方提出了抱怨，但警方并没有收到该清真寺向警方提出的正式抱怨。

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支持在多伦多清真寺门外举行反伊斯兰示威活动的人指出，示威活动自始至终是和平的，示威者是在行使自己受宪法保护的言论自由权利。

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加拿大穆斯林全国理事会National Council of Canadian Muslims发表声明说，在魁北克市刚刚发生穆斯林清真寺枪杀案后，又发生多伦多清真寺反伊斯兰示威活动是非常让人不安的事件。

RCI with CBC

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