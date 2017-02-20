多伦多同性恋游行组委会任命新主任

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加拿大最大城市多伦多的同性恋自豪大游行Pride Toronto组委会主任的职位在空缺了6个月后终于有了新人，她就是黑人女性奥利维亚.努安玛Olivia Nuamah。

据加拿大广播公司的报道，Pride Toronto的网站在介绍奥利维亚.努安玛时说她是一位社团活动领袖、艺术家、母亲，有政府工作和非盈利组织工作的经验，热爱音乐，最重要的是理解同性恋、双性恋、变性人和性取向不定人士的诉求。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 2015年多伦多警队积极参加了同性恋大游行活动 © Chris Young/Canadian Press

多伦多同性恋大游行组委会的前主任马休.山特鲁瓦Mathieu Chantelois在组织主办2016年多伦多同性恋自豪大游行期间引发了不少争议。比如他先是签署了“多伦多黑人生命重要”Black Lives Matter Toronto组织的诉求清单，其中包括禁止多伦多警队成员参加同性恋大游行的条款；但在一天之后多伦多同性恋大游行组委会宣布从来没有同意禁止多伦多警察参加同性恋大游行。

2017年的多伦多同性恋自豪月活动将在6月1日开始。

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多伦多警队已经宣布不参加2017年多伦多同性恋自豪大游行， 但会继续派遣所需要的警力维护治安。

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