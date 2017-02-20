加拿大人住公寓的人大增，纠纷也大增

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Jayne Pilot 是加拿大安大略省 Brampton市 的一位居民，去年7月，她正和朋友一起坐在公寓小区的游泳池旁享福，却接到了一个大信封，里面是法庭的传票，告她的是公寓小区的管理公司。

她说，当时我很震惊，完全不明白他们为什么要把我告上法庭。

她说，公寓楼的诉讼文件里列出了她的违规行为，包括她的两个花盆超过公寓规则中规定的尺寸，等等。

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她说，这简直是莫名其妙，难道花盆不合尺寸就被告上法庭？

打击报复？

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Jayne Pilot 认为，真正答案是，两年前公寓小区董事会和物业管理公司提出把物业管理费大增 22%，用来翻修屋顶，但她成功地召集到了足够的业主，说屋顶不需要这么大幅度的翻修，从而阻止了这个提议。

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她说，自己大概从此就成了董事会和管理公司的“眼中钉”。

根据安大略省公寓法（Ontario’s Condo Act），解决此类纠纷的第一步是调解，民事​​法庭的法官说，公寓的规则首先必须要“合理”，并说此案件本应通过调解处理。

之后，公寓楼管理方与Jayne Pilot达成了和解协议。

不过，Jayne Pilot 对加拿大广播公司表示，与公寓董事会和物业管理公司之间的这些纠纷，让她感到自己遭受了欺凌，正考虑搬走。

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在被加拿大公司询问此案时，Jayne Pilot 的公寓董事会成员没有作出回复，小区的管理公司也拒绝接受采访。

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公寓纠纷大增

William Stratas © CBC

加拿大广播公司的 Erica Johnson 报道说，象 Jayne Pilot 这样的冲突还有很多，Eagle Audit Advantage 是多伦多的一个负责调查公寓纠纷的公司，该公司总经理 William Stratas 表示，调查人员每天都会接到电话，有人投诉受到了董事会和物业管理公司的欺凌，有人不同意公寓楼涨费用。

他说，我们接手的案子正在膨胀，有些公寓楼董事会甚至这样告诉业主：“付你的费用，然后就闭嘴吧”，这些楼的居民觉得自己好像是在监狱里。

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Anne-Marie Ambert 是安大略的一位积极主张住公寓的妇女，她开设了一个网站 – “网上公寓信息中心”（ online Condo Information Centre），自5年前开设以来，她已收到 5000 多个投诉。

她说，有三分之一的公寓业主写道，他们提出了正当的投诉 ，却受到董事会或大楼经理的恐吓、欺负、歧视甚至威胁。

加拿大人住公寓大增

根据加拿大抵押贷款和住房公司（Canada Mortgage and Housing Corporation）的统计，过去30年来，公寓是加拿大增长最快的一种房屋类型。

在2000年，公寓占所有住房开工量的18%，但现在几乎翻了一番，达到33%。

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根据加拿大统计局的最新数字，2011年加拿大有160万套公寓，占所有类型住房的 34%。

缺乏相关规定

在全国各省，都面临着公寓居民与董事会之间的“战斗”。

安大略省即将对其公寓法案进行修改，该法案自 2001年以来就一直没有更新。

新的立法的核心是建立一个行政法庭，这是一种成本较低的法庭，专门处理公寓董事会和业主之间越来越多的纠纷。

William Stratas 说，新的法规将可以保护类似 Jayne Pilot 这样的业主，她要不是遇到了一位“明智的法官”，若官司打下去，则可能面临庞大的法律费用。

BC省走在前面

在解决公寓业主与董事会纠纷方面，BC 省走在全国的前面，6个月前，BC 省创建了加拿大的第一个网上行政法庭 Civil Resolution Tribunal，专门处理公寓的纠纷。

在不需要正式投诉的情况下，业主可以在网上找到免费的模板信函，发送给公寓董事会或邻居，尝试解决争议。

如果需要正式投诉，该网上法庭将指派一名调解员，协助双方和解，调解的费用最高约 300加元。

如果还不能达成协议，调解员可以作出裁决，该裁决可由法院命令强制执行。

报道说，BC 省司法部为这一网上行政法庭每年要花费 400万至 500万加元，但这大大减少了打上小额索赔法庭，以及省级法庭的案件，从而可使省政府节省多达10倍的费用。

（RCI with Erica Johnson/ CBC）

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