Jayne Pilot
Photo Credit: CBC

加拿大人住公寓的人大增，纠纷也大增

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期一 20 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

Jayne Pilot 是加拿大安大略省 Brampton市 的一位居民，去年7月，她正和朋友一起坐在公寓小区的游泳池旁享福，却接到了一个大信封，里面是法庭的传票，告她的是公寓小区的管理公司。

她说，当时我很震惊，完全不明白他们为什么要把我告上法庭。

她说，公寓楼的诉讼文件里列出了她的违规行为，包括她的两个花盆超过公寓规则中规定的尺寸，等等。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

她说，这简直是莫名其妙，难道花盆不合尺寸就被告上法庭？

打击报复？

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

Jayne Pilot 认为，真正答案是，两年前公寓小区董事会和物业管理公司提出把物业管理费大增 22%，用来翻修屋顶，但她成功地召集到了足够的业主，说屋顶不需要这么大幅度的翻修，从而阻止了这个提议。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

她说，自己大概从此就成了董事会和管理公司的“眼中钉”。

根据安大略省公寓法（Ontario’s Condo Act），解决此类纠纷的第一步是调解，民事​​法庭的法官说，公寓的规则首先必须要“合理”，并说此案件本应通过调解处理。

之后，公寓楼管理方与Jayne Pilot达成了和解协议。

不过，Jayne Pilot 对加拿大广播公司表示，与公寓董事会和物业管理公司之间的这些纠纷，让她感到自己遭受了欺凌，正考虑搬走。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在被加拿大公司询问此案时，Jayne Pilot 的公寓董事会成员没有作出回复，小区的管理公司也拒绝接受采访。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

公寓纠纷大增

William Stratas © CBC

加拿大广播公司的 Erica Johnson 报道说，象 Jayne Pilot 这样的冲突还有很多，Eagle Audit Advantage 是多伦多的一个负责调查公寓纠纷的公司，该公司总经理 William Stratas 表示，调查人员每天都会接到电话，有人投诉受到了董事会和物业管理公司的欺凌，有人不同意公寓楼涨费用。

他说，我们接手的案子正在膨胀，有些公寓楼董事会甚至这样告诉业主：“付你的费用，然后就闭嘴吧”，这些楼的居民觉得自己好像是在监狱里。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

Anne-Marie Ambert 是安大略的一位积极主张住公寓的妇女，她开设了一个网站 – “网上公寓信息中心”（ online Condo Information Centre），自5年前开设以来，她已收到 5000 多个投诉。

她说，有三分之一的公寓业主写道，他们提出了正当的投诉 ，却受到董事会或大楼经理的恐吓、欺负、歧视甚至威胁。

加拿大人住公寓大增

根据加拿大抵押贷款和住房公司（Canada Mortgage and Housing Corporation）的统计，过去30年来，公寓是加拿大增长最快的一种房屋类型。

在2000年，公寓占所有住房开工量的18%，但现在几乎翻了一番，达到33%。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

根据加拿大统计局的最新数字，2011年加拿大有160万套公寓，占所有类型住房的 34%。

缺乏相关规定

在全国各省，都面临着公寓居民与董事会之间的“战斗”。

安大略省即将对其公寓法案进行修改，该法案自 2001年以来就一直没有更新。

新的立法的核心是建立一个行政法庭，这是一种成本较低的法庭，专门处理公寓董事会和业主之间越来越多的纠纷。

William Stratas 说，新的法规将可以保护类似 Jayne Pilot 这样的业主，她要不是遇到了一位“明智的法官”，若官司打下去，则可能面临庞大的法律费用。

收听

BC省走在前面

在解决公寓业主与董事会纠纷方面，BC 省走在全国的前面，6个月前，BC 省创建了加拿大的第一个网上行政法庭 Civil Resolution Tribunal，专门处理公寓的纠纷。

在不需要正式投诉的情况下，业主可以在网上找到免费的模板信函，发送给公寓董事会或邻居，尝试解决争议。

如果需要正式投诉，该网上法庭将指派一名调解员，协助双方和解，调解的费用最高约 300加元。

如果还不能达成协议，调解员可以作出裁决，该裁决可由法院命令强制执行。

报道说，BC 省司法部为这一网上行政法庭每年要花费 400万至 500万加元，但这大大减少了打上小额索赔法庭，以及省级法庭的案件，从而可使省政府节省多达10倍的费用。

（RCI with Erica Johnson/ CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
文章分类: 社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

收听

听众园地收听周末节目 所有节目
订阅播客 订阅播客 (iTunes) 下载最新的播客
Première chaine CBC Radio one Espace musique CBC Radio 2
您的选择 今日关注 其他语言
社会蹭我的网就要看我的广告：商家的免费Wi-Fi成为市场营销新手段社会蒙特利尔市正式成为避难城：市议会一致通过决议经济力气大，技术好：机器人正在改变制造业社会加拿大人住公寓的人大增，纠纷也大增社会、艺术与娱乐黑人杂技团与蒙特利尔社会多伦多同性恋游行组委会任命新主任政治多伦多警方不准备调查反穆示威活动社会惨剧：加拿大魁省一父亲倒车撞死 4 岁女儿国际四分之一加拿大人希望学美国搞禁穆令移民与难民周末又有二十多难民从美国偷渡进入马省

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
Radio-canada.ca CBC.ca
Des mégadonnées qui améliorent vos déplacementsLe cauchemar du fentanyl en Colombie-BritanniqueSécurité accrue pour la comparution d'Alexandre BissonnetteLe MTQ veut resserrer la gestion des grands projetsÉtats-Unis : le général McMaster remplace Michael Flynn à la sécurité nationalePence conciliant avec l'UE, intransigeant sur l'OTANJustin Trudeau s'excuse d'avoir répondu en français à une question posée en anglaisUn fonds d'aide fédéral aux victimes dépense plus en administration qu'en subventionsChefferie du NPD : Peter Julian fera campagne contre Énergie EstLe mouvement de grève des ambulanciers syndiqués à la CSN s’élargit au Québec
'We're all humans': U.S. border agent watches as asylum-seekers cross into CanadaCanadian troops in Iraq mount pressure on ISIS around Syrian borderVancouver Aquarium bringing back belugas despite mysterious deathsTrump names H.R. McMaster as national security adviserTrudeau apologizes to anglophone woman for answering in French at town hall'Honour a great man': Louis Riel's legacy gets its dueRussia's ambassador to United Nations dies at 64Buckle up when told by flight crews, TSB investigation recommendsSenator fighting Philippine president's war on drugs charged without 'iota of evidence,' lawyer says'Our worst fears have been realized,' as famine grips South Sudan