惨剧：加拿大魁省一父亲倒车撞死 4 岁女儿

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加拿大魁北克省发生一起惨剧，一位父亲在倒车时不慎撞死了自己4岁的女儿。

魁北克省警察局（Sûreté du Québec）的警官 Ronald McInnis 告诉媒体，这一事件发生在 Saint-Boniface 市，周日（2月19日）下午，这名父亲正忙着用皮卡车运干草，自己的两个孩子在汽车附近进行争吵。

Ronald McInnis 说，这位父亲先是下了汽车，制止孩子们的争吵，并告诫他们离汽车远点，接着他回到车里，开始倒车，结果在倒车时撞倒了4岁的女儿。

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这位父亲立刻打紧急电话 911，但不愿意等救护车，于是自己开车送女儿去医院，中途与救护车相遇，女儿在被送到医院后宣布死亡。

加拿大广播公司报道说，这名父亲因精神太受刺激也被送进医院治疗，警方认为这纯属事故，不大可能对他提出起诉。

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（RCI with Radio Canada）

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