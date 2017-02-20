黑人杂技团与蒙特利尔

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在2017年黑人历史月之际，黑人杂技团 Cirque Kalabanté 在加拿大蒙特利尔市举办演出。

加拿大广播公司的 Catherine François 报道说，Cirque Kalabanté 杂技团的创始人是 Yamoussa Bangoura，他已经在魁北克省居住了数年，于 2007年在蒙特利尔创办了这个杂技团。

Yamoussa Bangoura 说，在几内亚首都科纳克里（Conakry）市附近有一个杂技学校，杂技团的演员都是在那里接受培训，然后我们给这些年轻人提供来蒙特利尔工作的机会，也包括在一些大杂技团，如太阳马戏 （Cirque du Soleil）和 Cirque Éloize 工作的机会。

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Yamoussa Bangoura © Radio Canada

Yamoussa Bangoura 表示，他的梦想是在几内亚和魁北克之间建立一座桥梁，杂技团的演出不光是杂技，还有非洲歌舞。

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除了蒙特利尔外，今后几个月该杂技团还将去加拿大的渥太华、多伦多、埃德蒙顿、温哥华和维多利亚等城市进行巡回演出。

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（RCI avec Radio Canada）

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