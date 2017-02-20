蒙特利尔市正式成为避难城：市议会一致通过决议

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魁北克省最大城市蒙特利尔的市议员们星期一（2月20日）一致通过一项决议，让蒙特利尔正式成为避难城。市长科戴尔说，避难城的称号不仅仅是一个象征，蒙特利尔市将向没有合法身份的人提供保护和服务。

这项决议承诺让非法移民可以享有市政府的服务而不必担心被遣返，并计划让处于困境的非法移民可以向警方求助，同时呼吁魁北克省政府向他们开放归省级部门负责的服务和项目。

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多伦多在2013年成为加拿大的第一个避难城。后来又加上了温哥华，汉密尔顿和伦敦市。CBC记者 Benjamin Shingler报道说，渥太华、萨斯卡通、里贾纳和温尼伯也在考虑中。

市级政府无权决定非法难民的身份，所提供的服务主要涉及住房、教育等日常需要，以避免他们因害怕被遣返而忍受病痛或家暴，或不让孩子上学。

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城市向逃难者提供庇护的传统源自《圣经》（“你们分给利未人的城，其中要有六座避难城，让误杀人的可以逃到那里去。”—旧约民数记）。

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（RCI avec Radio-Canada）

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