蹭我的网就要看我的广告：商家的免费Wi-Fi成为市场营销新手段

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多伦多市民艾尔德不久前有过一次让她很不愉快的经历。她在多伦多市中心的一家便利店买了一包烟，20分钟后，她的私人邮箱里多了一封邮件，寄件人正是那家商店，告诉她某种巧克力正在买一送一。但问题是她并没有给过对方自己的电邮地址，因此感觉像是家里被人破门而入一样不舒服。

CBC记者Kate McGillivray报道说，越来越多的商家用这种方式做广告。顾客用了它们的Wi-Fi，就留下了自己的电邮地址。尽管市场营销公司说顾客通常会收到通知，并且有拒绝的权利，但是艾尔德说她并没有收到这个通知。

市场营销专家布培什.沙赫说，一般加拿大人不了解这种广告方式，他们在用商店的免费Wi-Fi时只想赶快联上网，并不注意有什么使用条件。实际上，“如果你不用为某种产品付费，那是因为你自己变成了产品。”

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（RCI with CBC）

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