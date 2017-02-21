加拿大工会运动领袖怀特去世

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加拿大工会运动的著名活动家鲍勃.怀特Bob White去世，享年81岁。

加拿大广播公司记者Solomon Israel报道说，怀特的家人证实了怀特星期日在安大略省的 Kincardine 去世的消息。

怀特的女儿回忆说，怀特15岁时就停止上学去其父亲工作的工厂当工人；虽然其父亲告诫他不要卷入工会活动，但年轻的怀特还是开始参加工会的活动，没多久就被选为工厂的工会代表；从此怀特走上了职业工会活动家之路。

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怀特1984年接受加拿大广播公司英语电视台采访 © CBC

在怀特的领导下，加拿大汽车行业的工会会员脱离了美国汽车工会联合会United Auto Workers，成立了自己独立的加拿大汽车工人工会 Canadian Auto Workers。

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接替怀特担任加拿大汽车工人工会主席的Buzz Hargrove赞扬怀特是有勇有谋、精力充沛、永远站在斗争前线的工人运动领袖。

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虽然15岁就离开了学校，但怀特一生都喜爱读书。怀特善于与人沟通、富有幽默感、长于演讲、更是劳资谈判的高手。

RCI with CBC

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