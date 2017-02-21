大量非洲难民在墨西哥等机会偷渡加拿大

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

指望目前从美国越境偷渡进入加拿大的难民申请者数量会慢慢减少的加拿大民众可能要失望了，因为许多原来以美国为偷渡目标国的偷渡者们正在把加拿大当作他们的圆梦之地，用加拿大梦取代美国梦。

美国梦梦碎

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada Abdikadir Ahmed Omar是来自索马里的穆斯林 © Marc Robichaud/CBC

加拿大广播公司记者Lisa Laventure报道说，在美国总统特朗普上台后推出一个又一个的禁止来自7个穆斯林国家的民众入境的禁穆令之后，许多原来以美国为偷渡目的地的来自非洲国家的穆斯林非法移民现在把他们的最终目的地改为加拿大。

阿布迪卡迪尔Abdikadir Ahmed Omar是来自索马里的穆斯林，他说由于自己在索马里参加人权活动、而且时不时的为包括加拿大广播公司CBC在内的多家外国媒体做翻译，所以他一家三口的住家受到恐怖武装枪手的开枪射击，而当地警方说他们对制止这样的袭击无能为力。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

阿布迪卡迪尔只好走上了逃亡之路。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在欧盟国家开始关闭曾经开启一段时间的接收难民的大门后，这些非洲偷渡者们剩下的选择就只有澳大利亚和北美大陆了，这中间最受青睐的是北美大陆。

最常用的路线是先从非洲国家前往南美洲或中美洲的某个国家，然后从那里北上抵达墨西哥。

加拿大梦取而代之

阿布迪卡迪尔在墨西哥城接受加拿大广播公司记者采访时说，在特朗普上台发出禁穆令后，像他这样既是黑人、又是穆斯林、还来自索马里的人肯定是不能合法进入美国的。他知道从南到北穿越美国境内前往加拿大的这几千公里的路程会是其离开索马里之后的所有偷渡旅程中最困难的。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

阿布迪卡迪尔一开始就把自己的偷渡目的地定为加拿大，但在一路的偷渡过程中他见到许许多多曾经把美国当作他们偷渡目的地的非洲国家偷渡者改变了目标，说美国梦做不成了、加拿大梦也不错啊，加拿大现在的联邦移民部长就曾经是索马里难民，这不就是现成的榜样吗？

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大广播公司记者在墨西哥的两个偷渡者较多的城市墨西哥城和塔帕丘拉市采访了二十多位年纪轻轻的偷渡者，他们有男有女，分别来自索马里、加纳、几内亚比绍、埃塞俄比亚、厄立特里亚、也门、印度、孟加拉、和尼泊尔。他们有的步行、有的乘火车、有的乘大巴车、有的乘船从秘鲁、厄瓜多尔、哥伦比亚、巴拿马、哥斯达黎加、尼加拉瓜、洪都拉斯、危地马拉来到墨西哥。为这个偷渡旅程每个人要花不少钱，最多的每人要交给组织偷渡的蛇头2万美金。

27岁的索马里难民Guled Abdi Omar © Marc Robichaud/CBC

古尔德Guled Abdi Omar今年27岁，原籍索马里，但在肯尼亚世界最大的难民营Dadaab难民营长大。他的哥哥偷渡澳大利亚后告诉他飘洋过海偷渡澳大利亚太危险，要他尝试经过中美洲国家偷渡加拿大。

偷渡者前赴后继

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

一些在墨西哥的索马里偷渡者的计划是，走墨西哥与美国的边境关口，在那里申请在美国政治避难；他们会被送到难民拘留中心等待审批，最终他们的难民申请会被拒绝；但如果在等待遣返的过程中被释放，他们就可以北上前往加拿大，通过没有人防守的农田偷渡进入加拿大境内后再向加拿大申请难民。

也有在墨西哥的偷渡者的计划是付钱给人蛇集团偷渡进入美国，然后直接北上加拿大。

RCI with CBC

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada