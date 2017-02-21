为啥难民选择从马省而非萨省偷渡加拿大

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在从美国越境进入马尼托巴省寻求避难的人数大量增加的情况下，与马尼托巴省一样与美国有无设防、无围墙边界的西部邻居萨斯喀彻温省却是相对平静，没有那么多从南面美国越境进入萨斯喀彻温省的难民申请者。

为什么会这样呢？

加拿大广播公司记者Micki Cowan就此采访了马尼托巴移民和难民律师巴希尔.可汗Bashir Khan。

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马尼托巴移民和难民律师Bashir Khan © Austin Grabish / CBC

巴希尔说，马尼托巴、萨斯喀彻温这两个加拿大平原省份与美国有着平坦而漫长的边界，这里的边界没有山丘、没有林地，有的只是一望无际的农田，所以偷渡者可以很容易的步行穿越边界。

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但马尼托巴省为难民申请者提供司法帮助，而萨斯喀彻温省却没有这样的项目。这意味着难民申请者在马尼托巴省可以享受几乎免费的律师帮助，但在萨斯喀彻温省则要自己掏腰包去请律师办理难民申请事宜。

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巴希尔过去5年已有125个从美国越境进入加拿大的申请难民的客户。其中一个在萨斯喀彻温省的难民客户的遭遇让他印象深刻。

这位名叫贾米拉Jamila Bibi的来自巴基斯坦的难民申请者在巴基斯坦有刑事犯罪记录，她一边申请难民身份一边在萨斯卡通市餐馆打工。贾米拉开始时聘用萨斯喀彻温省的律师帮助她申请难民，但在其难民申请被拒绝后，她已经没有钱请律师提出上诉。

随后她找到巴希尔做其上诉律师，但巴希尔接手时已经到了法律程序的末尾，贾米拉的上诉没有成功；她在2014年9月被加拿大有关当局递解出境。

2015年萨斯喀彻温省有2名从美国越境的偷渡者申请难民，2016年这个数字上升到26人。相比之下，2015年有340名从美国越境进入马尼托巴的偷渡者申请难民身份，这个数字在2016年4月份到12月份的9个月时间里达到410人。

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